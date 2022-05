Obras en Tres Bocas: frentistas siguen protestando por lento avance y falta de subsidio

Los frentistas afectados por la construcción del túnel y la rotonda en la zona de Tres Bocas volvieron a manifestarse hoy al costado de las obras. María Lea Melgarejo resaltó que hace dos meses se aprobó el decreto que habla de un subsidio pero hasta el momento “no pasa nada”.

Además, agregó que no se contempla el beneficio para los trabajadores informales, que son el 90% de los comerciantes en esa zona. “A solo el 10% favorece este decreto”, criticó y añadió que ya demasiados negocios tuvieron que cerrar y buscar suerte en otra zona, pese a que la crisis les impide avanzar.

“Nosotros ya no podemos esperar tanto, hay muchísimos negocios que ya cerraron, van otro lado a rebuscarse, pero con esta crisis no hay nada, aparte que sabemos que cuando empezás en un lugar no vendés en seguida. Queremos que nos paguen ya”, enfatizó en contacto con ABC TV.}

En otro momento, la comerciante resaltó que la obra avanza demasiado lentamente y, con suerte, se encuentra en un 50% pese a que ya tendría que estar en su etapa final.

En ese sentido, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció que los trabajos en Tres Bocas continúan y los porcentajes de avance son auspiciosos, ya que llegan a un desarrollo del 60%. Sin embargo, los frentistas no creen que la obra culmine en junio, como prometió la empresa contratista Tecnoedil.

La construcción de esta infraestructura vial se adjudicó por G. 121.165 millones a la firma Tecnoedil, pero el precio ya se infló a G. 130.880 millones, de acuerdo con los datos a los que accedió ABC, con las dos adendas que modificó el precio original de la obra.