Pérdidas totales de la ANDE suman US$ 60 millones, estiman

El gerente comercial de la ANDE, Rodys Rolón, informó que las pérdidas técnicas en transmisión estiman en un 5%, mientras que las pérdidas técnicas en distribución calculan en un 12%; a su vez las pérdidas no técnicas, por hurto, concluyen que es del 8%.

Consultado sobre los valores evitó dar cifras o valores, solo añadió que el 80% de las pérdidas técnicas se concentra en cinco departamentos del país, Caaguazú, San Pedro, Itapúa, Alto Paraná y Central.

Repreguntado si puede proyectarse mediante métodos aritméticos esos porcentajes de 5%, 12% y 8% de las diversas clases de pérdidas sobre el valor total de US$ 60 millones, Rolón respondió taxativamente que la lógica aritmética no funciona en este caso y una regla de tres no arroja los valores correspondientes a cada tipo de pérdidas.

Argumentó que las pérdidas técnicas pasan por cálculos muy complejos y no son fácilmente cuantificables.

Explicó que las pérdida técnica en transmisión se encuentra dentro de los parámetros normales; la pérdida técnica en distribución se disminuyen con mejoras en las redes, con instalación de transformadores.

Pero que para reducir las pérdidas no técnicas se realizan campañas de regularización, intervenciones y por sobre todas las cosas, concienciando a la gente que el hecho de conectarse directo es un delito.

Otro dato que aportó Rolón es que estiman que existen unos 150.000 usuarios que estarían con conexiones clandestinas o fraudulentas, que se están combatiendo mediante intervenciones conjuntas con el Ministerio Público, en diferentes zonas del país.