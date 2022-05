Hallan signos de tortura en cuerpo de niña fallecida en Repatriación

El caso ocurrió este martes a las 19:00 en una casa de la compañía 3 de Noviembre, de la localidad de Repatriación, situada a 30 kilómetros del casco urbano de Caaguazú.

La fallecida es una niña de tan solo 3 años, que vivía con su madre Dora Figueredo Diarte y el padrastro Ronny Saúl Duarte, ambos de 24 años.

La niña, ya sin signos de vida aparentemente, fue llevada al Hospital Regional de IPS de Coronel Oviedo, donde la madre primero dijo a la pediatra que sufrió lesiones por una caída de la moto, pero luego informó que el padrastro la golpeó.

La médica denunció esto a la fiscala Norma Salinas, quien se constituyó en el centro de salud con el médico forense, Dr. Félix Flores.

“No hay un solo lugar donde no haya cicatrices”

La fiscala allanó la casa de la familia cerca del mediodía y después, imputó por homicidio doloso, en calidad de autor a Ronny Duarte, y en calidad de cómplice a Dora Diarte. Además pidió la prisión preventiva para ambos, informó el corresponsal de la zona Víctor Daniel Barrera.

En entrevista con ABC Cardinal, la fiscala Norma Salinas relató que se constituyeron en el centro sanitario “a raíz de una llamada de la pediatra de turno, que informó de la muerte de una niña supuestamente por un accidente, por traumatismo de cráneo tras caer de una moto. Minutos después, cuando llegamos al hospital, la misma pediatra me llama acongojada para contarme que la madre dijo que el padrastro le mató a golpes”.

Lugeo de todo eso se dio un giro, comentó la fiscala y añadió que “la niña de 3 años tiene múltiples heridas, antiguas y recientes, en todo el cuerpo; en cuello, la espalda, los brazos, las piernas. No hay un solo lugar donde no tenga cicatrices por heridas cortantes”

“Es un caso que jamás vimos, por la saña con la que se le torturó y mató a ésta niña. No existe una calificación”, dijo Salinas en la 730 AM.

“Estamos abocados a saber cuál de todos los golpes que recibió le mató. Por eso hacemos la autopsia en la Morgue de Asunción”, añadió.

“Caso emblemático, tomar como un ejemplo de lo que no se tiene que hacer con un niño, hay silencio cómplice del ámbito familiar”, mencionó en otro momento la agente del Ministerio Público.

Un corte en el cuello

Así también la agente fiscal Norma Salinas describió “otras heridas que tiene la niña, fueron provocadas con varilla, pero es dificil que sean solo varilla”.

Además, detectaron “una herida casi reciente con forma de ‘V’, que sería a raíz de un corte provocado por vidrio, o una botella rota,. La pregunta es, ¿cómo sobrevivió a esa herida porque está cerca de la yugular?”.

Luego de describir algunas de las lesiones, la fiscala ya señaló “creo que fue torturada. Lastimosamente no vamos a saber el contexto en que se produjeron las lesiones, pero debe ser estudiado analíticamente. No hay una explicación”.

Lesiones no vistas, pese a los años

El forense por su parte dijo “hallamos lesiones que en mi experiencia de médico forense no había visto a tan corta edad en una niña”.

Están “en el tórax, abdomen, parte lateral de la cadera, la cara, en el cuello -cerca de la yugular-, espalda, nalga, muslo; tanto escoriaciones como lesiones con costras”, detalló.

Describió además que en el cuerpo habían “lesiones, escoriaciones lineales, costras lineales, en zona del torax, el abdomen, la parte lateral de la cadera e incluso en la cara; en el cuello y la espalda, la nalga, el muslo, tanto escoriaciones como lesiones con costras, que indican que era castigada e iban cicatrizando”, también hay sospechas de que habría sido abusada, por lo que esto también se abordará en la autopsia.

Flores refirió que cuando examinó el cadáver, este presentaba escasa rigidéz cadavérica, lo que indicaba que cerca de la medianoche, hacían apenas tres a cuatro horas que había fallecido.

Para mañana a las 10:30 horas está prevista la autopsia.

Golpeada con varilla incluso

“Ni yo sé lo que pasó, ni lo que hice”, declaró ante un medio local el ahora imputado Ronny Duarte.

Continuó, en guaraní, a modo de confesión sobre lo ocurrido que la niña “se levantó y lloraba mucho. Hay momentos en los que estoy nervioso y no puedo escuchar ruido, y eso me molestó”.

“No sé porqué lloraba. Le dije a su mamá para que le haga callar, pero no le hacía caso, entonces le pegué a la nena. Le quería callar. Le dije que se calle y me puso más nervioso porque no se callaba”, relató el detenido.

“Es la segunda vez, pero la primera vez le pegué poco y despacio con varilla”, añadió y sin que la madre auxiliara a la hija.

“No le pegué mucho, le pegué con manguera, fuerte cinco a seis veces. Se cayó y se golpeó su cabeza por el suelo. También le pegué por su espalda dos a tres veces, medio fuerte”, siguió.

Mencionó que luego de eso la niña “se levantó, le llevamos a la cama y ahí se desvaneció”.