Cuestionan maniobra de consejeros para evitar conformar ternas para TSJE

En la sesión extraordinaria de este viernes el Consejo de la Magistratura (CM) que preside el Abog. Oscar Paciello Samaniego, debió culminar el proceso de conformación de dos ternas para ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), con la tercera etapa denominada Evaluación integral a los 17 postulantes, que concede los últimos 20 puntos del concurso, con lo que se llegan a los 100 puntos en total.

Ya antes de esta última evaluación, solamente eran 7 los postulantes que tenían posibilidades matemáticas de integrar una de las dos ternas, y estos eran los candidatos que podrían obtener 70 puntos como mínimo, para ser considerados para integrar estas ternas.

Sin embargo, los consejeros José Torres Kirmser, Jorge Bogarín Alfonso y César Ruffinelli, concedieron bajos puntajes en la evaluación a los postulantes María Verónica Franco Gennaro (ANR) y Cristihian Rivas Kiese (ANR), con lo que ambos no llegaron a los 70 puntos mínimos requeridos y quedaron fuera de la consideración para integrar una de las dos ternas.

Con las puntuaciones conferidas por los consejeros a Franco Gennaro obtuvo 69,875 puntos y Rivas Kiese 68,535 puntos.

Al haber solamente 5, de los 6 postulantes que mínimamente se requieren para conformar las dos ternas, los consejeros Pedro Santa Cruz y Eugenio Jiménez Rolón solicitaron a Torres Kirmser que revea su posición de conceder muy bajo puntaje, especialmente a Franco Gennaro.

Torres Kirmser se mantuvo en su posición de no modificar sus puntajes. Alegó que la candidata no cuenta con las experiencias de docencia ni experiencia en litigación, ni tampoco tiene publicaciones, justificó para mantener su postura.

El senador Pedro Santa Cruz le cuestionó a Torres Kirmser la puntuación otorgada a Franco Gennaro. “Me parece un despropósito porque fue la mayor puntuada en los exámenes de conocimientos. Quedan menos de 6 meses para las elecciones y no vamos a tener un Tribunal Electoral. Su argumento de que Franco Gennaro no tiene experiencia en lo electoral queda fuera de foco, porque es funcionaria de la institución. Con 5 personas no podemos integrar dos ternas. Esto un atentado a la Constitución Nacional, es un golpe a la institucionalidad del país”, refirió en la sesión de este viernes.

Por su parte, el consejero Jorge Bogarín Alfonso dijo: “Es inoportuna la propuesta del senador (de mejorar las calificaciones y de pasar a cuarto intermedio) porque ya se dieron los puntajes. Solamente esbozamos los números de la Evaluación integral. Solicito que se entre a la etapa de ternas. Si hay una acusación de complot, me llama la atención, somos independientes, estamos para hacer la terna, no se violentó el reglamento y todo hicimos de acuerdo al reglamento, y debemos continuar el proceso…”.

El ministro de Corte Eugenio Jiménez Rolón manifestó: “Me adhiero al pedido del senador Santa Cruz. La postulante Franco Gennaro sí tiene experiencia en la Justicia Electoral, porque es funcionaria de esta órgano. Le pido a Torres Kirmser que ajuste su puntaje a la realidad correspondiente. Esta es una situación anómala, premeditada y alevosa, y para tratar la situación me adhiero al cuarto intermedio”. Y sobre la acusación de complot, el magistrado indicó que “los hechos notorios no necesitan de prueba”.

El consejero César Ruffinelli manifestó: “Se habla de irregularidad, pero quiero que me indiquen cual es la irregularidad, nos ceñimos al reglamento. Torres Kirmser dio su puntaje como lo hicimos todos. No hay obstáculo para continuar. Debemos realizar la terna, es nuestro deber continuar. Me adhiero a la moción de Bogarín de no pasar a un cuarto intermedio y proseguir.

Oscar Paciello antes de llevar adelante la votación de los consejeros manifestó que “no era necesaria la fundamentación de Torres Kirmser para la concesión de puntajes. Pero la fundamentación no se ajusta a las constancias de todo el proceso”.

La votación

Votaron por pasar a un cuarto intermedio la sesión extraordinaria al lunes 23 de mayo a las 8:30 los consejeros Pedro Santa Cruz, Eugenio Jiménez Rolón, el diputado colorado Roberto Eudez González y Oscar Paciello.

Por proseguir el proceso de conformación de ternas votaron en minoría los consejeros Jorge Bogarín Alfonso, José Torres Kirmser y César Ruffinelli.

Cumplida la tercera etapa, el ránking quedó de la siguiente manera:

1) Emilio Camacho quien tenía 64,64 puntos, con la Evaluación integral se le adjudicó otros 19,75 puntos, de 20 posible con lo que llegó a 84,39 puntos.

2) César Emilio Rossel (59,64) + 19,5 (evaluación integral) con lo que sumó en total: 79,14 puntos.

3) Édgar Adrián Urbieta (60) + 19 (evaluación integral), total de 79 puntos.

4) Myriam Cristaldo (55,9) + 19,875 (evaluación integral) = 75,775 puntos.

5) Jorge Bogarín González (55,875) + 19,75 (evaluación integral) = 75,62 puntos.

Quedaron fuera de las ternas, por ahora:

6) María Verónica Franco Gennaro (51,5) y + 18,375 (evaluación integral) = 69,875 puntos, y

7) Cristhian Rivas Kiese (50,16) + 18,375 (evaluación integral) = 68,535 puntos.

El concurso

El proceso para integrar las dos ternas es para reemplazar a los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral Alberto Ramírez Zambonini y María Elena Wapenka, quienes cesaron en sus funciones como magistrados al cumplir 75 años de edad, en abril y mayo, respectivamente.

El concurso es convocado por el Edicto N° 2/2022, emanado por el Consejo de la Magistratura.