“Hay un antes y un después de lo de Marcelo”: reemplazante de Pecci habla de más sigilo

Arriola conversó este viernes con ABC TV y, tras ser seleccionado como el reemplazante de Marcelo Pecci, informó que aún se encuentra en el Chaco - donde estaba trabajando - pero que desde el martes tomará las riendas de las investigaciones del agente que fue asesinado el martes 10 de mayo en la isla de Barú, en Cartagena de Indias, Colombia.

“Recién el martes asumo, me estoy interiorizando a fondo. Son causas emblemáticas, lo más ‘groso’ le tocó a él. No podemos improvisar en las causas que él tenía”, manifestó.

Lea más: Fiscal Andrés Arriola es el reemplazante de Marcelo Pecci en fiscalía

“Un antes y un después”

Arriola precisó que de ahora en más se debe tomar con cautela las informaciones que se den a conocer sobre los casos y reconoció que los fiscales estaban “relajados” antes del atentado en donde murió Pecci.

“El tema es que sepamos guardar confidencialmente los casos, no socializar mucho, ni con compañeros de trabajo. Hay un antes y un después de lo de Marcelo, nunca se le mató a un fiscal. Tengo que ver ahora en quién confiar y en quién no, rodearte de gente de tu entera confianza, eso va a ser fundamental”, sostuvo al respecto.

En ese sentido, indicó que evaluará próximamente con quién trabajar y con quién no del equipo que dejó Pecci, pero adelantó que no cree que él haya sido “ningún tonto” en el sentido de haber elegido a personas corruptas.

Lea más: Filtran últimos correos de Pecci: Justicia brasileña le pedía “urgente”, información sobre Minotauro y nexos con políticos

“Al inicio no podés barrer el plantel, es cierto lo de trabajar con personas de confianza. Me sentaré a hablar con ellos el martes. Marcelo no era ningún tonto. Esta gente (los criminales) no se olvida, aunque pasen siete u ocho años, esperan el momento. Voy a ver si hace falta un cambio total o parcial del equipo”, manifestó.

Por último, contó que su nombramiento no le tomó de sorpresa porque primero conversaron con él para saber si aceptaba el nuevo destino. “No conozco las causas que él manejaba, ahora les conozco a quienes van a ser mis asistentes, él dejó un plantel de excelentes profesionales”, finalizó.

Nuevos cargos

De acuerdo a la resolución del Ministerio Público dada a conocer el miércoles pasado, Andrés Arriola pasará a estar al frente de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo N° 6; de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico N° 1 y de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado N° 3, todas con sede en Asunción.