La “viruela del mono” se contagia por intercambio de fluidos

El Dr. Guillermo Sequera fue enfático al afirmar que este virus siempre existió, no es una novedad como el coronavirus. “Yo sé que recibíamos informes sobre la viruela del mono, hubo brotes en el Congo, Sierra Leona, Nigeria, y algunos datos de fiebre en Nueva York, en el 2003, y más cercano en el 2019.

El virus se contagió al humano, en las personas que manipulaban a estos animales”, indicó. Las personas pueden transmitir la enfermedad cuando están enfermas, luego de dos o tres semanas de incubación se desarrollan los síntomas y ahí se vuelve contagioso, según declaró.

Lea más: Alemania confirma su primer cao de viruela del mono

“Pero el contagio no es tan fácil, ocurre cuando hay intercambio de fluidos, besos y relaciones sexuales, el contacto es más íntimo”, detalló.

Lo que llama la atención de los expertos es que se encontraron casos en Inglaterra, España y Portugal, fuera de África. “Muchos casos en varios países de Europa y Estados Unidos, donde es posible que más casos se vean”.

Lea más: Casos de viruela del mono crecen hasta 23 en Portugal

Otro aspecto que se observa en esta viruela del mono, que también se da en roedores, es que se halla “fuera de temporada, antes se daba más en el verano del sur, diciembre-enero”, recalcó.

Estos casos atípicos sucedidos recientemente eran pocos, sin embargo, hoy son muchos, eso es lo que llama la atención, según aportó el médico.

Cuándo se inician los síntomas

“Los síntomas se inician después de una semana o más con fiebre, cefalea, dolores articulares en la primera fase. Y en segunda fase los ganglios están inflamados en el cuello y otros. Se notan las lesiones en la piel, como sarpullido, luego pústulas que se ulceran y duelen”.

Y enfatizó además que es “parecida a la viruela, puede ser mortal pero por debajo del 1% (menos de uno de cada 100) en territorios que no tienen acceso a la salud”, expresó.

¿Existe vacuna?

“Se dice que la vacuna para la viruela clásica, que no se usa más, servía también para esta enfermedad que no es muy contagiosa, y no tiene capacidad de ser pandemia porque necesita del contacto íntimo”, observó.

Una vez que uno de los miembros de la familia adquirió la viruela del mono se contagia a los hijos por ejemplo. El galeno mencionó que “muchos casos están asociados a la comunidad. El sexo es una posibilidad, el contacto íntimo es lo que importa, pero también compartir el plato, los vasos, el tereré”, argumentó.

Añadió que es importante no estigmatizar, porque cualquier persona puede contagiarse.

Aún no han encontrado el caso 0 de Europa, pero hay que estar alertas. “La población tiene que tomar las medidas higiénicas: lavarse las manos, y ante la aparición de los síntomas ir al médico. Este puede detectar los síntomas descriptos como las pústulas, las lesiones que duelen”, finalizó.

El Ministerio de Salud socializó que hasta el momento se desconoce la magnitud del contagio.