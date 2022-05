Repatriarán restos de paraguaya fallecida en España

Guillermo Osorio, director general de Desarrollo Humano de la Secretaría de Repatriados, comentó que los restos de la paraguaya fallecida en la madrugada del pasado lunes en España, serán traídos a nuestro país la próxima semana.

Osorio dijo a ABC Color que este viernes se asignó una funeraria que se encargará de los trámites requeridos para trasladar el cuerpo, entre ellos las diligencias para la liberación de los restos de la morgue y el certificado de defunción y otros. Según indicó, el féretro de la joven llegaría a Paraguay en unos cuatro o cinco días.

Conforme indicó, la causa de muerte de la mujer sería una “caída desde un balcón”, desde un cuatro piso. No obstante, hay una investigación abierta en curso.

Investigan muerte como posible feminicidio

Por su parte, los familiares de la fallecida, piden a las autoridades españolas el pronto esclarecimiento del caso y celeridad en los procesos para que los restos puedan ser repatriados.

Según manifestaron, a una hermana de la víctima quien también vive en España, los investigadores le indicaron que como se trató de una muerte violenta, el informe de la autopsia será remitida al juzgado, porque podría tratarse de un feminicidio.

“Estamos viendo cómo traerle. No se puede traerle todavía porque no tenemos la autopsia ni el certificado de defunción. No se sabe qué pasó. Se especula que fue un feminicidio”, dijo uno de los hermanos a la 1020 AM.

