Posturas de Rossel y Camacho sobre la polémica terna para el TSJE

El abogado César Rossel dijo que pese a que perdió dos puntos por no haber presentado una de sus maestrías durante el proceso de ternado en el Consejo de la Magistratura, esta situación ya pasa a un ámbito político y “a la discrecionalidad de los tiempos políticos”.

De extracción liberal, César Rossel detalló que es funcionario de la Justicia Electoral desde hace 26 años, desempeñándose en lugares como director de partidos y conformó la Unidad Técnica de Financiamiento. Sobre eso, mencionó que tiene buena relación con todos los partidos, pues contribuye a la creación de las agrupaciones.

Tampoco se definió de un sector interno dentro del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), sino simplemente como miembro de la institución partidaria opositora.

Liberal, pero sin sector interno

En cuanto a cargos dentro del Partido liberal, mencionó que nunca se postuló a uno, pero sí votó siempre en las internas, y se dedica a realizar charlas en todos los sectores de su partido e incluso del Partido Colorado, desde su cargo en la dirección de Financiamiento Político.

Postura sobre expresidentes al Senado

Con respecto a la posibilidad de que un expresidente sea candidato a senador, se le consultó su punto de vista, a lo que respondió que se referiría exclusivamente a la jurisprudencia, recordando un fallo de Alberto Ramírez y Jaime Bestard, en el que votaron a favor porque no es taxativo, según dice la ley.

Sin embargo, Elena Wapenka, en su fallo, habla de que un senador vitalicio es un cargo impuesto, y observa como ejemplo que un expresidente puede llegar a ser presidente del Senado, y por doble acefalía, podría llegar a la Presidencia.

Si bien no quiso arriesgarse a sentar postura, dio a entender que la jurisprudencia es importante, y de eso se deriva que sí se puede dar la candidatura siempre que se renuncie; es decir, el cargo a senador vitalicio no queda para siempre, “uno puede aceptar o no, renunciar o no”, expresó.

Financiamiento debe apuntar hacia lo público, dice

En otro orden, se le preguntó su opinión con respecto al combate al financiamiento con dinero sucio en campañas políticas, a lo que contestó que “la solución es evolutiva, hay que hacer una reingeniería del sistema y hacerlo mucho más público que privado”.

Detalló que aunque mucha gente le tema a esto y sea impopular, pues piensa que sale más dinero del estado para las agrupaciones políticas, eso no siempre es así. Explicó que se debe mejorar la calidad para que el sistema público evolucione como se dio en países con grandes problemas como la narcopolítica.

No obstante, reconoció que estos países no solucionaron sus problemas, aunque los mermaron mucho yendo hacia un sistema público.

Aseguró que esto no es un gasto mucho mayor, sino una “inversión en calidad democrática”.

César Rossel propuso sentarse a hacer un redireccionamiento de la ley de financiamiento político y volverla mucho más pública.

Comentó que el único país latino con financiamiento exclusivamente privado hoy en día es Venezuela. “Ahí podés medir como va con la calidad democrática, y la gente va cambiando la perspectiva, apuntando hacia un financiamiento mucho más público”, explicó.

Joven con carrera en el TSJE

Con 41 años, y 26 de antigüedad en la Justicia Electoral, comentó que de ganar, no tiene aspiraciones de quedarse hasta los 75 años en el cargo de ministro, sino que solamente apunta a dos periodos para poder llevar a cabo la revolución que tiene proyectada en el TSJE, y dejar “una serie de procesos que ya no se puedan volver atrás con cualquier resolución administrativa, cambios significativos”, expresó.

Dijo que no tiene contacto con senadores ni le han prometido apoyo en forma particular.

Camacho insiste en pluralidad

También en entrevista telefónica con ABC Cardinal el doctor Emilio Camacho, otro de los ternados junto con César Rossel para el TSJE, quien comentó que responde al tercer espacio, aunque eso es relativo, pues lo que la Constitución Nacional pide es pluralidad.

Mencionó que está conversando con varios senadores, pero no sobre este concurso, “acá no hay ninguna fuerza que tenga números necesarios para imponer nada”.

Aseguró que ningún senador le prometió respaldo, ni tampoco pidió el apoyo de nadie.

Se le consultó su visión sobre si un expresidente puede ser candidato a senador, respondió que “la Constitución Nacional establece que toda limitación a los derechos fundamentales debe estar expresa, sino es expreso no hay; si no hay prohibición, puede”, sostuvo.

“Senado puede votar incluso al del peor puntaje”

Fue preguntado sobre si existe alguna reglamentación que establezca que las ternas tengan que ser conformadas por los números pares e impares, a lo que respondió que los consejeros tienen amplia discrecionalidad para formar la terna, “al igual que el Senado, que puede votar a cualquiera de los tres, por más que sea el de peor puntaje”. “Forma parte de las atribuciones que la CN permite a senadores luego, y a consejeros en primer lugar”, señaló Camacho.

Recordó que hay una ley del año 2014 que prohíbe elegir dos nombres de una misma terna. No obstante, afirmó que el Senado sí puede devolver una terna y al no darle votos, de facto se rechaza esa terna.

“Este es un procedimiento complejo en el que nadie puede ignorar a nadie”, indicó.