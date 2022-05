Cuñada del intendente asesinado asume como interina de Pedro Juan Caballero

Mediante una nota la concejal Carolina Yunis de Acevedo comunicó a sus pares que de acuerdo a lo que indica la Ley Orgánica municipal en su Artículo 53 la presidenta de la Junta Municipal debe asumir el interinato de la Intendencia hasta tanto la Justicia Electoral llame a unas elecciones para cubrir con la vacancia dejada por José Carlos Acevedo. Este falleció en la noche del sábado, luego de varios días de agonía, víctima de un atentado ordenado por el crimen organizado, que ocurrió el 17 de mayo.

“Estaré por tres meses en la Intendencia y luego ver en quién recae esa responsabilidad. No sé aún si me voy a candidatar o que el movimiento Amambay Ñande Mba’e va a presentar un candidato, porque no hablamos todavía nada de eso. Estamos muy golpeados como familia. Lo que hacemos ahora es organizar un poco la municipalidad para que pueda seguir funcionando, ya después vamos a hablar en familia a ver que será el siguiente paso”, dijo Carolina Yunis de Acevedo, quien en octubre del año pasado perdió a su hija Hayleé en un cuádruple atentado en Pedro Juan Caballero.

Pide respuestas en el caso de José Carlos Acevedo y de su hija Hayleé

Agregó que espera que los investigadores hagan bien su trabajo y dar una respuesta a su familia, no solo con el crimen del intendente José Carlos Acevedo sino que con el asesinato de su hija Hayleé Carolina Acevedo Yunis (21), quien fue asesinada el 9 de octubre pasado.

Ese mismo día también fallecieron Osmar Vicente Álvarez Grance (32), Rhannye Jamilly Borges de Oliveira (19) oriunda de Caceres, Mato Grosso y Kaline Reinoso de Oliveira (22) oriunda de Dourados Mato Grosso do Sul. Estas personas fueron atacadas por sicarios y la investigación del caso poco o nada se avanzó.

Esta situación hace que el gobernador Ronald Acevedo haya cuestionado duramente no solo a los investigadores, sino también al propio Presidente Mario Abdo Benítez, incluso dijo que no confía en la investigación del caso.