Gobernador de Amambay sobre atentado: “No tengo confianza en investigadores y no espero nada de ellos”

“No tengo confianza en lo que puedan hacer, no hicieron nada con el caso de mi hija (Hayleé (20), asesinada en un cuádruple crimen el 9 de octubre del año pasado, en Pedro Juan Caballero) y así como están las cosas no creo que hagan algo por mi hermano”, manifestó el gobernador del departamento de Amambay, Ronald Acevedo, en conferencia de prensa brindada en la mañana de este lunes.

El político aseguró que ya no espera nada de las autoridades encargadas de la investigación del crimen de su hermano, pues incluso cuando trata de comunicarse con ellos, no le atienden el teléfono.

Dijo que no confía ni en la Policía, ni en la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) ni en la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). Representantes de todas estas instituciones están ahora mismo apostadas en Amambay como un “equipo élite”, dedicado a combatir los atentados en la ciudad e investigar el asesinato a José Carlos Acevedo.

Hay “teléfono cortado” con la Policía

Afirmó que hay un “teléfono cortado”, con las autoridades policiales, pues “les molestaron mis declaraciones y ni los pésames hicieron llegar hacia mi persona”. Sobre su conversación telefónica con el Presidente de la República tampoco obtuvo alguna esperanza, dijo el gobernador, pues, según él, el mandatario le dijo que “no sabía qué hacer”, ante el crimen organizado.

“Me dijo que las cosas estaban difíciles para combatir el crimen organizado y que no sabía qué hacer. Él es el menos indicado para tener ese pensamiento, debería buscar ayuda de países extranjeros o lo que fuere para solucionar este problema a tiempo”, criticó el gobernador.

Definirán si siguen o no en política

Con respecto a la carrera política que tiene la familia Acevedo en el departamento de Amambay, comentó que están analizando el futuro de sus miembros en los cargos electivos, y que darían a conocer la decisión próximamente. Confesó que teme por su vida, pero no por tratarse de él, sino “como cualquier ciudadano paraguayo”.

Lamentó que el gobierno “no entienda” que los atentados, o el abandono del Estado hacia la zona del Amambay, no lo están haciendo contra los Acevedo, sino “contra la población”. Ante la consulta de los medios, contó que la Policía le está haciendo resguardo, pero no mostró ninguna esperanza por esta acción, sino que se limitó a decir que lo hacían “por protocolo”.

Cambio de jefes “no resuelve nada”

Hacia el final de la rueda de prensa, aseveró que el asesinato de su hermano es responsabilidad del gobierno y que “se atentó contra la sociedad pedrojuanina”. Resaltó que el Congreso Nacional puede hacer mucho por la ciudadanía amambayense. “Tienen el poder para presionar al Gobierno nacional, pedir respuestas”.

Además, aseveró que cambiar a jefes policiales “no resuelve nada”. “Con la precariedad con la que se maneja la Policía, ¿quiénes les cargan combustibles? No tienen patrullera, armamentos, tecnología, qué crimen organizado van a combatir así”, analizó.

Entregarán celular de José Carlos Acevedo

Además, aseguró que la familia no tiene problemas en entregar el celular del intendente fallecido, y que si no lo están haciendo ahora es porque no quieren que se alteren datos, como según él ya se hizo en la investigación sobre el atentado de su hija.