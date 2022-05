Reservas monetarias bajaron 8% hasta abril

El saldo de Reservas Internacionales Netas (RIN) llegó al 13 de mayo último a US$ 9.388 millones, que representa una disminución del 8,4% en comparación al mismo mes del año pasado, cuando alcanzó US$ 10.249 millones. Es decir en un año hubo una merma de US$ 861 millones en las reservas monetarias del país.