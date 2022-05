Cartistas adelantan rechazo a la trazabilidad del tabaco en Diputados

El diputado Justo Zacarías Irún dijo que si bien no leyó el proyecto de ley que ahora está en la Diputados, no puede dejar de reconocer que todo lo que existe detrás del tabaco es una cuestión política. “En vez de estar preocupado por la salud de la gente y la industria, más están preocupados en joderle la vida a Cartes y que en ese juego no vamos a caer”, dijo y luego señaló que si identifican que es para joderle la vida a Cartes votarán en contra.

Por su parte, el diputado Walter Harms manifestó que es muy sesgada la intención de los que quieren perseguir a la industria del tabaco y se preguntó por qué no persiguen a la triangulación del whisky, perfumes y celulares. Indicó que el proyecto tiene una única intención que es la de perseguir y perjudicar a Cartes”, declaró.