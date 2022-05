Concejales reclaman cobro de su dieta en Sapucái

SAPUCÁI. Nueve concejales de la Junta Municipal de este distrito hace cuatro meses que no cobran sus dietas y las veces que consultan a la intendenta, Norma Zárate, les dice que sí van a cobrar, pero no regulariza dicha situación. La Intendencia estaría adeudando a los ediles más de G. 46 millones. La Ejecutiva comunal asegura que la estructura es grande, difícil de mantener y que no tiene casi ingreso.