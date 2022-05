Brunetti, precandidato a vice, en acto oficial de Abdo

En la planta de la Industria Nacional del Cemento (INC), ubicada en Vallemí, departamento de Concepción, se lleva a cabo este miércoles un acto oficial con tinte proselitista y que es encabezado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

En dicho acto, el mandatario anunció la ejecución de una “desprecarización laboral”, con la incorporación de 136 funcionarios a la nómina del personal permanente de la cementera estatal.

Al presidente Abdo Benítez lo acompaña una delegación del Ejecutivo, además de la senadora colorada Blanca Ovelar oriunda de la zona.

¿Campaña proselitista?

También está presente el precandidato a la vicepresidencia por el movimiento colorado oficialista “Fuerza Republicana”, Juan Manuel Brunetti, quien ya no cuenta –además de lo político– con un vínculo siquiera con el Ejecutivo, luego de haber renunciado como ministro de Educación en marzo pasado.

El jefe de Estado justificó la presencia de Brunetti en un acto oficial del Gobierno señalando que este tiene un vínculo familiar con la INC. “Quiero mencionar que quien está acá con nosotros, nuestro exministro de Educación (Brunetti) y precandidato a vicepresidente tiene una historia afectiva y sentimental con la INC: su abuelo fue presidente de la INC en 1960, y hoy su nieto viene a testimoniar con nosotros el cumplimiento de una deuda histórica que tenemos con quienes hacen que la INC funcione”, comentó.

Sobre la presencia de la senadora colorada, Abdo argumentó que Ovelar “mucho empujó para la culminación de este proceso (desprecarización)”.

Brunetti renunció a su cargo en el Gobierno para lanzarse como precandidato a la vicepresidencia en el marco de las elecciones generales del 2023. Conforma la chapa que encabeza –como aspirante a la presidencia– el actual vicepresidente Hugo Velázquez.