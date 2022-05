Imputan a dos abogados, un policía y dos médicas por el caso Mercat

Los dos abogados fueron imputados por producción de documentos no auténticos y soborno agravado. El policía, por producción de documentos no auténticos y cohecho pasivo agravado. En tanto que las hermanas médicas fueron imputadas por producción de documentos no auténticos, expedición de certificados de salud de contenido falso y cohecho pasivo agravado.

El operativo más importante fue en el estudio jurídico Rojas García y Asociados, que funciona en el edificio Península III que a su vez queda en la calle Testanova casi Carlos Antonio López del barrio Sajonia de Asunción.

Al menos hasta anoche, los cinco estaban con paradero desconocido, luego de una serie de allanamientos que hicieron los fiscales Lourdes Bobadilla y Andrés Arriola, ya que la titular de la causa, Lorena Ledesma, está recusada.

Walter Galindo

Los cinco profesionales habrían ayudado al supuesto narco Walter José Galindo a conseguir certificados médicos falsos para ser favorecido, primero con arresto domiciliario, y luego con libertad ambulatoria, luego de que este fuera capturado el 13 de mayo de 2021 en su casa de Villa Elisa.

En aquel procedimiento, efectuado por policías de Investigaciones de Central y la fiscala de San Lorenzo, María Genoveva Figueredo Insaurralde (46), se encontraron una placa robada de un policía de Crimen Organizado, una pistola, G. 133.952.000 en efectivo y 1,490 kilogramos de cocaína.

Con los documentos apócrifos, los abogados Palazuelos y Rojas lograron supuestamente que la jueza de Lambaré, Isabel Beatriz Bracho de Brítez (53), concediera arresto domiciliario a Walter Galindo el 28 de mayo de 2021, cuando el procesado estaba preso en el departamento Judicial de la Policía.

Para conseguir el fallo de la magistrada, los abogados presentaron, por ejemplo, un certificado médico con fecha atrasada expedido por la doctora ahora imputada, Celia Romina Alfonso Vera.

Nunca fue al hospital

El documento tenía membrete del Hospital Nacional de Itauguá, donde Walter Galindo nunca consultó en dicha fecha, y además la citada médica firmante no podía expedir el certificado porque en esa época se desempeñaba como residente en el área de ginecoobstetricia.

Los abogados también presentaron un informe firmado por el enfermero del departamento Judicial, el ahora imputado suboficial inspector de Policía Sixto Ramón Cabrera Ríos, quien dejó constancia de que Walter Galindo supuestamente se enfermó desde el 19 de mayo de 2021, mientras estaba encerrado, y que el 23 de mayo de 2021 tuvo que ser llevado al Hospital General de Barrio Obrero, donde, sin embarg,o no hay registros de que el detenido haya sido inspeccionado.

La médico forense del Poder Judicial, la ahora imputada Ana Stael Alfonso Decoud, supuestamente se constituyó en el departamento Judicial el 27 de mayo de 2021 y evaluó a Walter José Galindo Domínguez, aunque no hay registros de su visita a dicha base policial.

Galindo, aunque estaba libre por esta causa del 2021, fue recapturado el 26 de marzo de este año, como sospechoso de vender drogas.