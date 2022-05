Mario Abdo asegura que hay fiscales, jueces, políticos y policías que responden al crimen organizado

CONCEPCIÓN. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, aseguró que seguirá luchando frontal y decididamente contra el crimen organizado. Dijo que hay políticos, sin mencionar a ninguno en especial, que respaldan a la mafia.

El discurso de Abdo Benítez fue en el acto oficial que se llevó a cabo en la comunidad rural San Blas, distrito de Concepción, donde se inauguró la pavimentación asfáltica de una ruta que cruza por varias localidades del primer departamento.

“Hay políticos que respaldan el crimen organizado, que tienen compromiso con ellos. Hay fiscales que cobran para no llevar adelante una investigación, hay gente de la Justicia que cobra para no extraditar a delincuentes”, expresó.

Aclaró que no se refería a ningún caso en particular, sino que son casos que ocurren diariamente. El mandatario pidió que no se mal interpreten sus expresiones.

“Yo no quiero vivir en paz pero con un silencio cómplice, prefiero darle la guerra en el tiempo que me queda y tener la conciencia tranquila que hemos hecho lo que teníamos que hacer en el tiempo que nos tocó estar al frente de la conducción de la nación”, aseveró.

“Asesinato cobarde”

En otro momento, Abdo Benítez señaló que también hay muchas víctimas inocentes. “De que habrá víctimas y días de luto en la lucha contra el crimen organizado, habrá, como el asesinato cobarde del intendente de Pedro Juan Caballero (José Carlos Acevedo), y nos duele como sociedad”, expresó el presidente, aludiendo al atentado que se cobró la vida del jefe comunal de la capital del departamento de Amambay.

Abdo Benítez dijo que la lucha contra el crimen organizado “debe ser de toda la sociedad”.

En el acto oficial, también rindió un homenaje al fiscal contra el crimen organizado Marcelo Pecci, asesinado en Cartagena de Indias, Colombia, el 10 de mayo último durante su luna de miel.

“En homenaje a los valientes fiscales como el fiscal Pecci, a los jueces, policías y militares que diariamente luchan contra el crimen organizado, el mejor homenaje que podemos hacerles a ellos es no negociar con el crimen organizado”, manifestó.