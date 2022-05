Mario Abdo: Políticos respaldan el crimen organizado

En la mañana de este miércoles el jefe de Estado realizó un discurso en la comunidad rural San Blas del Jui’y, distrito de Concepción, donde se inauguró la pavimentación adaptativa de una ruta que cruza por varias poblaciones del primer departamento. “Hay políticos que respaldan el crimen organizado, que tienen compromiso con ellos. Hay fiscales que cobran para no llevar adelante una investigación, hay gente del Poder Judicial que cobra para no extraditar a delincuentes”, expresó.

Agregó que no se refería a ningún caso en particular sino que son casos que ocurren diariamente y pidió que no se malinterprete. En otro momento señaló que también hay muchas víctimas inocentes.

“De que van a haber víctimas y días de luto en la lucha contra el crimen organizado van a haber como el asesinato cobarde del exintendente de Pedro Juan Caballero y nos duele como sociedad. La lucha contra el crimen organizado debe ser de toda la sociedad”, dijo.

Rindió homenaje

“Minuto de silencio” por Acevedo, pero se retiran cuando se habla de narcopolítica

El Presidente de la República rindió un homenaje al fiscal Marcelo Pecci, asesinado en Colombia el 10 de mayo último. “En homenaje a los valientes fiscales como el fiscal Pecci, a los jueces, policías y militares que diariamente luchan contra el crimen organizado, el mejor homenaje que podemos hacerles a ellos es no negociar con el crimen organizado y seguir trabajando duramente y para que este sacrificio valga la pena”, sostuvo.