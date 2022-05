Denuncian extorsión por parte de supuesto policía de Delitos Informáticos

El denunciante comentó esta mañana a ABC Cardinal que ayer, miércoles, desde las 10:00, empezó a recibir los mensajes con fines de extorsión por parte de un supuesto agente de Delitos Informáticos de la Policía, que se identificó como comisario José Estigarribia.

Según indicó, dicho “comisario” le comunicó que en su departamento llegó una denuncia en contra de la presunta víctima de extorsión por supuestamente haber enviado imágenes íntimas a una menor de edad.

Seguidamente, ya se escucha al atribuido uniformado solicitar al ciudadano que se comunique con él lo antes posible, amenazando que, caso contrario, ya remitiría la denuncia al Ministerio Público. Incluso, el supuesto comisario advierte a su presunta víctima que hay evidencias de la acusación.

Comentó que, sin embargo, ya no hubo un pedido de dinero solicitado debido a que ya no respondió a los mensajes. Agregó que hoy, jueves, el supuesto comisario ya no volvió a aparecer. “Seguro quieren plata porque yo jamás he hecho algo malo”, consideró esta mañana el denunciante.

Los audios de la extorsión

En uno de los audios, un tal comisario José Estigarribia, de Delitos Informáticos, se comunica con la víctima para señalarle que existe una denuncia con evidencias de que, supuestamente, el hombre envió fotos sexuales a una menor.

“Comisario José Estigarribia le habla del departamento de Delitos Informáticos, amigo. Esta mañana se acercó un padre de familia a realizar una denuncia en contra suya, indicando que usted le estuvo enviando fotos íntimas por las redes a su hija menor de edad. Hicimos peritaje y encontramos evidencias suficientes para derivar a la Fiscalía. Comunicate conmigo para tratar de hablar antes de que presente a Fiscalía. ¡Comunicate ya conmigo!”, mencionaba el supuesto comisario en el primer audio.

Tras ello, la presunta víctima de la extorsión consultó a su interlocutor si no había algún error en cuanto a la denuncia, a lo que el atribuido agente de Delitos Informáticos responde en un segundo audio: “No, amigo. No creo que haya ninguna equivocación en esto”.

En un tercer audio, el presunto extorsionador ya se mostró impaciente y ya dio a entender que estaba buscando obtener una suma de dinero a cambio de “solucionar” el caso. “Bueno, yo me estaba comunicando con usted para tratar de solucionar amistosamente. Sinceramente, quiero saber si usted no quiere solucionar esto arriero porteitépe o vamos a dejar nomás a cargo de la Fiscalía. La Fiscalía le va a hacer llegar el citatorio, si llega a pasar esto”, se escucha al supuesto comisario advertir a su interlocutor.

Foto de un policía de alto rango

La supuesta extorsión se realizó a través de mensajes de audios en la red social WhatsApp, según reveló el denunciante.

En la foto de perfil en WhatsApp del número utilizado por el presunto extorsionador se observa a un agente de la Policía en su despacho, quien sería un oficial de alto rango, considerando las características del uniforme que se ve en la imagen.

La línea telefónica desde la cual se realizó la presunta extorsión es: (0972) 371-889.

La Policía tiene habilitada la línea *377 para cualquier tipo de denuncia de extorsión.