Roban G. 50 millones a un joven en la ciudad de Capiatá

El millonario robo ocurrió en la ciudad de Capiatá, ubicada en la calle 11, del barrio San José Obrero, de la Compañía 10 Laurelty, del Km 24/500 de la Ruta PY02. La víctima, Alberto Manuel Villamayor Bordenave (26), de acuerdo al informe de la Policía Nacional, acababa de llegar hasta su oficina en la mencionada dirección cuando los delincuentes se acercaron y le despojaron del dinero que acaba de retirar del banco.

El hecho ocurrió a las 09:55 de hoy, frente a VEA Ingeniería, empresa familiar, donde presta servicios Manuel Villamayor. La víctima, según se puede observar en el circuito cerrado, bajó de su vehículo con un bulto en mano en donde tenía el dinero de G. 50 millones para ingresar a su lugar de trabajo.

En ese momento, dos personas se acercaron en una motocicleta, una de ellas con una pistola en mano a pedirle que entregue el paquete de dinero. El hombre, al percatarse de la situación, guardó el dinero dentro del vehículo, pero los asaltantes sabían lo que ocultaba e insistieron en que entregue el dinero.

“Mi tío vio todo desde el circuito cerrado, y me avisó desde adentro que me iban a asaltar, entonces yo tiré el dinero dentro de un auto y bloquee el auto, pero el asaltante sabía lo que llevaba conmigo, me pidió el dinero. Yo me percaté que el arma estaba cargada, y entonces cedí a abrir por temer a que me sucediera algo”, manifestó Alberto Manuel Villamayor Bordenave.

Alberto Villamayor, comentó, que cuando se percataron de que los asaltantes huyeron del lugar empezaron a perseguir junto con sus familiares en su vehículo hasta el desvío de la ciudad de Areguá, sitio en el que perdieron de vista a los malhechores. “Le seguimos en mi auto, entraron en el desvío de la ciudad de Aregua, no pudimos seguirles por mucho tiempo, porque en todo momento nos apuntaban con la pistola”, manifestó la víctima.

Por su parte, la oficial primero Johana González, de la Comisaría 8va. de la ciudad de Capiatá, informó que al recibir el aviso en la comisaría 8va. de Capiatá, personal de la Comisaría se constituyó en el lugar de los hechos. Comentó además, que la víctima inició la persecución a los ladrones y que fue acompañado por personales de la comisaría. Se avisó al Centro de Operaciones Policiales para obtener las características del móvil, ya que ingresaron a la zona de Areguá.