Algoritmos en redes facilitan alertas y la rápida reacción

La identificación de virtuales autores de algún hecho punible, como en el caso del joven de 17 años que alabó, en sus redes sociales, al autor de la matanza en Texas y del que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos alertó al Departamento de Cibercrimen de la Policía, “es todo un trabajo minucioso y silencioso”, señaló a ABC la fiscala Irma Llano, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos.

La agentes del Ministerio Público dijo que su unidad está como punto de contacto para actuar rápidamente y así, en lo posible, evitar que este tipo de amenazas se puedan concretar.

En cuanto a la metodología de identificación, Llano explicó que cuando el algoritmo de las redes sociales -que cuentan con inteligencia artificial- detectan el uso de ciertas palabras que puedan tener relación con un hecho punible, alerta al FBI y, como se dio en este caso, ellos alertan a la Policía del país de donde provino la amenaza.

Contención al menor de edad y familiares

Tras el aviso se inicia el proceso de identificación y rastreo del autor de la publicación en la red social. En caso de ser menor de edad, se constituyen en la vivienda donde ponen en conocimiento al entorno familiar y se realiza una evaluación de la situación, para que según la gravedad se disponga un intervención psicológica o psiquiátrica, según la explicación de la fiscala.

La fiscala Irma Llano destacó que “cada caso es muy particular y se debe analizar cada arista de la situación”.

Además, mientras el menor de edad recibe terapia psicológica o psiquiátrica, la familia también recibe contención por parte de especialistas.

En otro momento, la agente fiscal apuntó a que “como padres no debemos preocuparnos, sino ocuparnos de controlar o notar ciertas cosas no solo en el ámbito real sino también en el ámbito digital, porque cuando no hay control es que los menores pueden ser víctimas de pedófilos, situaciones negativas o hechos punibles”.

Llano expuso que este mismo sistema aplican para la prevención de suicidios.