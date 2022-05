Padres villarriqueños quieren llevar el almuerzo escolar a sus casas

Grupos de padres del nivel inicial del Centro Regional de Educación “Natalicio Talavera” y la escuela San Miguel del Este, entre otras instituciones educativas de Villarrica, exigen que el almuerzo y la merienda escolar que debe distribuirse para cada alumno, puedan llevar a sus casas. El formato desde este año es que los alimentos se cocinan y se consumen en la escuela y por una resolución vigente del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) se prohíbe el retiro de los mismos.

“Hay niños que no van incluso por varias semanas a la escuela, por cuestiones de salud, lluvia u otros, entonces qué pasa con la comida que era para esos niños. Es más, recomiendan que si los niños están resfriados o con tos que no vayan a la escuela, pero quieren que vaya para almorzar, totalmente incoherente, por eso pedimos que cada niño pueda retirar el alimento que le corresponde”, explicó Estella Escobar, una de las madres que pide retirar el complemento nutricional.

Asimismo, explicó que esta temporada de frío muchos niños no asistirán a clases y la mejor opción es que cada niño retire su comida para que no se desperdicie. “En ciclo 2 tenemos 568 alumnos, me parece que sí o sí se tiene que cocinar todos los días para todos los chicos y que si el chico no va se pueda retirar, como se hacía anteriormente. Queremos que esa resolución se pueda modificar o se cambie para que los niños puedan llevar su comida, eso ya está todo pagado”, alegó Escobar.

Los padres presentaron el pedido ante la Defensoría del Pueblo de la ciudad invocando el interés superior del niño para que puedan intervenir. En ese sentido, la Defensoría ya presentó recomendaciones en apoyo al pedido de los padres, ante la Coordinación Departamental de Educación, a la Municipalidad de Villarrica y a la Gobernación del Guairá, quienes son los que distribuyen el alimento nutricional.

Resolución ministerial prohíbe retiro de alimentos

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), por resolución N° 6.136 del 2018 del programa de alimentación escolar en nuestro país, establece que los alimentos deben ser consumidos dentro de la institución y que solo se distribuyan los alimentos de acuerdo a la cantidad de alumnos que asiste a las clases, en el caso de sobrantes se deberá redistribuir.

“Nosotros no podemos desconocer ni tampoco derogar esta disposición, si hay padres de familia que quieran peticionar exponiendo una situación específica, la dirección está abierta a recibir cualquier nota, nosotros posteriormente la vamos a presentar a la dirección de alimentación escolar de forma a que se pueda otorgar esa autorización y regirnos por las normativas vigentes, pero con la vigencia de la resolución no se puede retirar los alimentos”, indicó la coordinadora departamental de Educación, Lic. Milena Alonzo.

La coordinadora departamental aseguró que si bien muchas veces los alumnos no asisten a clases por diferentes motivos, los alimentos se preparan de acuerdo a la cantidad de alumnos asistentes. “La comida no se puede tirar ni desperdiciar de ninguna manera, la resolución establece todo paso a paso y prevé que en los casos en que haya sobrantes se redistribuyan”.

“En las escuelas se cocina de acuerdo a la cantidad de alumnos que asisten en el día, si se presentan 100 de 200 alumnos solo se cocina para esos 100 y los insumos se redistribuyen para otros días”, explicó Alonzo.

Almuerzo y merienda escolar

La distribución del almuerzo escolar en el departamento del Guairá está a cargo del Consorcio “Alimentos Guairá” representado por Néstor López y Rodolfo Méndez, contratada por la Gobernación del Guairá por un monto total de G. 22.567.098 plurianual (2022-2023) para un total de 12.069 alumnos de unas 86 escuelas de diferentes distritos. Cada ración de comida equivale a G. 12.985 y el formato es cocinar en las escuelas.

La merienda escolar, también a cargo de la Gobernación, es distribuida por la empresa Distribuidora Paraguay, representada por Rosa Mabel Capli de Carlson, adjudicada por un monto total de G. 9.105.249 que debe beneficiar a un total de 25.293 alumnos de unas 295 escuelas del departamento. Este programa contempla leche entera, galletitas dulces y crackers, palito y chipa para cada niño.