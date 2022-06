Niñas alemanas desaparecidas: aparece video enviado a familiares

Además, de las niñas, en el video aparecen Andreas Rainer Egler (padre de Clara) y Anna María Egler (madre de Lara), que las trajeron a finales del año a nuestro país sin autorización de la madre de Clara ni del padre de Lara.

El material fue enviado a personas allegadas a la familia y, en consecuencia, a Anne Reiniger (madre de Clara) y Filip Blank (padre de Lara), quienes llegaron hasta Paraguay para buscar a sus hijas.

Algo que llamó la atención en el video es que a las menores les cambiaron el color del cabello a un color castaño oscuro.

El documento dice lo siguiente:

Andreas Rainer Egler: Hoy es el 31 de mayo 2022. Somos la familia Egler, que por ahora está siendo buscada en todo el mundo como delincuentes, asesinos, criminales. Pero no lo somos.

Anna María Egler: Solo queríamos proteger a nuestras hijas. Es todo lo que queremos. Solo queremos que ellos estén bien. Y ahora nos quieren separar. Renunciamos a todo, toda nuestra vida. Renunciamos toda nuestra vida, nuestra familia, Alemania; solo para proteger a nuestras hijas.

Lara Valentina Blank: Por favor, déjennos en paz y no no busquen, no nos busquen más, no aguantamos más. (...) Ya dijimos en Alemania que queríamos vivir con Ana Maria Egler y Andreas Werner Egler, pero no nos hicieron caso.

Clara Magdalena Egler: Por favor, déjennos en paz, por favor.

Contra su voluntad

En la mañana de este miércoles los representantes de la familia que buscan a las niñas pidieron que ambas sean devueltas a sus casas. Los padres consideran que las menores fueron secuestradas.

El abogado Stephan Schultheiss, representante legal de los padres de las niñas que denuncian su secuestro, Anne Reiniger (madre de Clara) y Filip Blank (padre de Lara), dijo que ellos dieron un mensaje dirigido a sus exparejas. “El bienestar de las niñas no es compatible con la vida de fuga que ustedes eligieron”.

Ambos indicaron que casi no reconocen a las menores a raíz del evidente cambio que presentan por la estresante situación que atraviesan. “Están totalmente cambiadas, se notan que están muy angustiadas”, dijeron.

Además, mencionaron que les tiñeron el pelo, están más flacas. Esta situación dejó muy angustiados a los progenitores. “Esta es una invitación para la familia, para negociar, para volver, para hacer lo correcto con respecto a los niños, eso es lo importante”, acotaron.

Piden ayuda a la ciudadanía

Clara Magdalena Egler (10) y Lara Valentina Blank (11) ingresaron a Paraguay el 27 de noviembre de 2021, traídos por Andreas Rainer Egler y Anna María Egler, padre de Clara y madre de Lara, respectivamente.

Según la denuncia, las habrían traído sin autorización debida del menor, que debe ser brindado por el otro progenitor, y vinieron al país para ser parte de una comunidad alemana que arribó durante la pandemia. Sobre la pareja pesa orden de captura internacional y alerta roja.

La Fiscalía insta a la ciudadanía a contactarse al *377, línea directa del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional, o a la Unidad de Lucha contra la Trata de Personas del Ministerio Público, en caso de conocer cualquier detalle vinculado al paradero de las menores y/o los adultos alemanes.