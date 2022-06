Yacyretá: problemas más graves de la entidad fueron postergados una vez más

La revisión del Anexo C del Tratado de Yacyretá y, por ende, la definición de deuda de la Entidad Binacional con el Gobierno argentino y el precio unitario del excedente energético paraguayo en la central, etc., son algunos de los acuciantes problemas que perturban el presente de la EBY que no se mencionaron el lunes último durante el encuentro de los presidentes Mario Abdo y Alberto Fernández..., tampoco después.