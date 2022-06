Frigoríficos aceleran faenamiento y disminuye hato ganadero, advierten desde la producción

El mejor momento que está pasando la exportación de carne bovina en Paraguay no se refleja en toda su expresión en los precios de compra de hacienda, según la opinión del especialista Rodrigo Ponce de León.

“Existen dificultades en algunas zonas ganaderas por la falta de agua y reducidas pasturas, por lo que los productores se han visto obligados a alivianar los campos, sin poder obtener toda la ganancia, comentó. Sin embargo, desde su punto de vista, la industria está aprovechando dicha situación de mayor oferta, gracias a los mercados que están comprando a mejores precios.

“Si miramos la faena del mes de mayo, la industria viene a ritmo de candombe, se faenaron 227.000 cabezas; por segundo mes consecutivo la faena fue superior a la del año pasado cuando se tuvo faena récord, aunque todavía se está un 8% inferior contra el parcial del 2021″, explicó Ponce de León.

Continuó diciendo que en ese contexto, algunos productores están liquidando su hacienda porque se ven forzados a achicar sus rodeos, lo que la industria está aprovechando. “Si observamos el volumen exportado de carne más menudencias y los dólares correspondientes facturados al cierre de mayo, se verá que se envió un 12% menos en volumen de carne versus el mismo periodo comparado del 2021, pero los ingresos fueron 6% superiores”, advirtió

En relación a los precios de la carne en los mercados de exportación, refirió que al cierre de mayo del corriente año fueron bien superiores a los del mismo periodo del 2021. Detalló que al cierre de mayo del año 2021 los precios de la carne bovina promediaron US$ 4.479 por tonelada y las menudencias en US$ 1.841, mientras que juntas fueron de US$ 4.077. Contrapuso que este año las cifras fueron mejores, de US$ 5.365 para la carne, mientras que US$ 2.004 para las menudencias; y juntas US$ 4.891.

“Si miramos la tendencia de los precios promedio por destino, teniendo en cuenta los cinco principales mercados de Paraguay donde se vende el 90% de lo exportado, vemos escenarios favorables, con precios superiores o estables”, dijo.

Mencionó que en el caso de Brasil, es ahora el segundo mayor mercado de Paraguay, donde van productos mejorados por la clase de mercadería, y que ello ayuda a sustituir los envíos que se hacían a Rusia.

También indicó que desde el sector industrial existe preocupación porque el stock bovino sigue disminuyendo, pero para que eso no suceda habrá que incentivar la inversión ganadera, y lo que está pasando no es la forma de hacerlo, manifestó. De 13.876.384 ejemplares vacunos registrados por Senacsa a principios de 2021, este año el rebaño quedó en 13.510.527 cabezas, 2,6% menos.