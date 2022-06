Virus respiratorios: hospitales desbordan carencias, en tanto aumentan las consultas

Las consultas médicas por afecciones respiratorias están alcanzando picos que sobrepasan los registros históricos, en tanto que la demanda de camas de terapia intensiva en el sector pediátrico va hacia el colapso, confirmaron varias fuentes a ABC.

Actualmente, la falta de recursos humanos especializados en atención infantil también representa un grave problema.

El doctor Roque Silva, director de la XI Región Sanitaria (Central), aseguró que actualmente las 45 camas de terapia intensiva que hay en el departamento para la atención infantil, están ocupadas.

“Desde hace tres semanas hay un importante aumento en consultas en Central. Tenemos 12 mil consultas por día, 8 mil son casos respiratorios, de los que el 80% son pacientes pediátricos. Eso lleva a una alta ocupación de camas también en terapia intensiva, que son escasas en el departamento y a nivel país”, indicó Silva.

El médico resaltó también que esta situación obliga a que muchos de los pacientes que requieren UTI sean derivados al sector privado mediante amparos judiciales. Remarcó, además, que en pediatría “hay escasez de médicos terapistas”.

Servicios sobrecargados

El doctor Pio Alfieri, director del Hospital Acosta Ñu, confirmó también que todos los servicios están “sobrecargados”.

“En parte de insumos y medicamentos no tenemos ningún problema para tratar cuadros respiratorios, pero tenemos más camas de las que normalmente manejamos; están sobrecargados los servicios. De 17 pasamos a 43 camas”, sostuvo.

El doctor Alfieri resaltó el problema que genera a la salud pública el déficit de camas en el sistema. “Seguimos con déficit de camas pediátricas. Todo el sistema de salud tiene déficit de camas”, aseguró.

El especialista dijo también que el incremento en las consultas pediátricas que se dispararon recientemente, es consecuencia del “vivir encerrados por dos años”.

“No había circulación de virus respiratorios, pero empezaron las clases y empezaron los contagios, incluso más que en años anteriores”, sostuvo.

Alfieri aseguró que actualmente la demanda en el Hospital Acosta Ñu “es mucho mayor” que años previos a la pandemia.

“En el 2019 no tuvimos esta magnitud (de casos). Bronquiolitis en menores de dos años hay mucho, pero también hay influenza”, dijo.

Números son similares

El doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, comentó por su parte que los números actuales son muy similares a los años de prepandemia.

“Quizá sea un poco más, pero similares a la demanda que teníamos antes de la pandemia, excepto el 2019, que sí fue duro y muy similar a lo que estamos viendo ahora”, sostuvo.

El epidemiólogo siguió diciendo que: “los números que estamos teniendo hoy en casos pediátricos son importantes, pero el sistema también es más sensible, tengo más unidades que me notifican, entonces veo más números”.

El médico recordó también que durante los dos últimos años de pandemia “tuvimos varias cohortes de niños que no se enfermaron y que se están enfermando todos juntos ahora”.

“Debe haber más casos, pero no es el doble ni el triple”, aseguró Sequera al tiempo de remarcar que año tras año, la situación epidemiológica se presenta del mismo modo, “primero los casos de virus sincitial respiratorio en niños y luego los casos de influencia que afectan a los adultos y abuelos”.

No hay carencia de antigripales, según Salud Pública

Pese al aumento de cuadros respiratorios, principalmente pediátricos, Salud Pública sostiene que cuenta con todos los medicamentos requeridos para tratar las patologías respiratorias, como bronquiolitis, virus sincitial respiratorio, influenza, neumonía, coronavirus y otros.

“Antigripales, antibióticos, todos los fármacos para tratar una gripe tenemos”, aseguró a ABC el doctor Derlis León, director de Insumos Estratégicos de Salud Pública, alegando que en este momento el motivo de preocupación es la falta de camas.

León resaltó que los hospitales públicos deben actualizar permanentemente su listado de fármacos para hacer el pedido de reabastecimiento a tiempo.

Buscan reactivar convenio con IPS

Tras levantarse el decreto que establecía la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19, el Ministerio de Salud se vio obligado a retirar sus camas de terapia intensiva de los centros integrados creados con el Instituto de Previsión Social (IPS).

Según el doctor Ángel Núñez, director de Terapias de Salud Pública, se procedió de esa manera por “no existir ningún soporte jurídico para la atención médica de los no aportantes”.

No obstante, Gustavo Irala, asesor jurídico de Salud Pública, mencionó que apenas finalizó la emergencia sanitaria, la cartera sanitaria planteó al IPS firmar un nuevo convenio de integración.

“No tenemos todavía una respuesta del IPS, pero estamos conversando con ellos. Coincidimos con el IPS en que no hay impedimentos, siempre y cuando el IPS reciba una compensación por la atención a los no asegurados”, comentó Irala.

Consultado del por qué la previsional estaría dilatando la firma del acuerdo, Irala respondió que cree que es porque el IPS aún no definió el monto de compensación que deberá pagarle Salud Pública por la atención de sus pacientes.