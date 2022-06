Peña afirma que se abrazará hasta con “los cocoteros” si gana la interna colorada

El cierre de la gira caazapeña de Santiago Peña, precandidato a la Presidencia de la República por el movimiento Honor Colorado de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado) fue en el polideportivo de la ciudad de Caazapá.

El expresidente Horacio Cartes, líder de Honor Colorado, dijo durante su breve intervención que el actual gobierno solo está para el robar.

“(El programa de subsidio económico para familias en situación de pobreza) Tekoporã debe ser para gente que no tiene nada, pero ellos se distribuyen entre amigos. Pero no estamos para reclamar lo que no hicieron, sino queremos volver en el 2023 con Santi Peña para solucionar los problemas”, dijo Cartes.

La gira departamental de Santiago Peña comenzó el viernes recorriendo la capital departamental, donde visitó la urbanización de inmigrantes europeos Paraíso Verde, de la empresa Reljuv, cuyo presidente Juan Buker es precandidato para presidir la seccional colorada de Caazapá.

Peña también visitó los distritos de Yuty, Yegros, 3 de Mayo y Buena Vista.

El sábado, las concentraciones principales se realizaron en la ciudad de Abai, Tavai y San Juan Nepomuceno.

En Abai, Peña calificó de “presidente nandivera, ndo yapoi mbaeve (presidente vacío, no hizo nada)” al actual mandatario Mario Abdo Benítez. Admitió que actualmente los políticos “nos estamos peleando por nuestros problemas y nos olvidamos de la gente”, agregando que “los problemas de los pobladores deben ser prioridad”.

Peña señaló que sus adversarios políticos están diciendo que no van dar el “abrazo republicano” luego de las internas, afirmando que si él gana abrazará hasta a “los cocoteros”, agregando que apoyar al candidato colorado en las elecciones generales es para él una “obligación”.

Por su parte, el precandidato a la Gobernación de Caazapá por Honor Colorado, Cristian Acosta (actual intendente municipal de Abai), prometió que trabajará para que el departamento tenga una red vial adecuada.

“Queremos camino con Alto Paraná, los caminos internos del departamento deben ser construidos, necesitamos una ruta que conecte con Paraguarí por Maciel”, señaló.

Dijo que no solo quiere que San Juan Nepomuceno sea la capital económica del departamento, sino su capital industrial.

“El departamento de Caazapá solamente necesita de caminos, red vial adecuada, para que el desarrollo venga solo”, apostilló Acosta.

De la gira también participó en los primeros dos días Pedro Alliana, precandidato a la Vicepresidencia, además del gobernador de Caazapá, Pedro Diaz Verón, precandidato a senador; el diputado Avelino Dávalos, que busca la reelección; y Luis Sarubbi, precandidato a diputado.