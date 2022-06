Estado, a punto de perder juicio de US$ 39 millones en el caso Joelito

El 5 de julio del 2019 el Dr. Joel Holden Filártiga Ferreira falleció a los 86 años y dejó tres hijas de su matrimonio con Nidia Pilar Speratti, Dolly, Analy y Katia Filártiga Speratti. Tras la penosa muerte de su hijo Joelito -torturado y asesinado el 29 de marzo de 1976, cuando tenía sólo 17 años- Filártiga se enfrentó frontalmente a la dictadura de Alfredo Stroessner en reclamo de justicia por la muerte de su hijo, situación que lo llevó al exilio.

Filártiga y su hija Dolly impulsaron ante la justicia de los Estados Unidos un juicio en reclamo de indemnización contra el inspector general de la Policía de nuestro país Américo Norberto Peña Irala, el cual tuvo desenlace favorable a los accionistas.

Es así que el 10 de enero del 1984, un juez de Nueva York establece que los demandantes deben ser resarcidos. Sentencia en mano, Filártiga y Dolly impulsaron una demanda contra el Estado paraguayo para la ejecución del fallo, juicio que concluyó en primera instancia el 1 de marzo pasado, con la sentencia N° 36, mediante la cual el juez en lo civil y comercial Guillermo Riveros condenó al Estado paraguayo a pagar una indemnización de US$ 39.400.392, más intereses a ser calculados desde el inicio de la demanda hasta el día del pago efectivo. Sin embargo, el juzgado declara como beneficiarios de la millonaria suma a Gregorio Daniel Acosta Talavera y a Jorge Nicanor Galeano Willigs.

Consultamos con su hija Analy Filártiga, quiénes son las personas que podrían ser favorecidas con la sentencia, pero ella dijo que no las conoce. Sólo sabe que Acosta Talavera es abogado, porque en alguna ocasión contactó con su papá, pero de Galeano no tiene la menor idea.

“Ese Galeano yo no sé quién es. Me fui a buscar el juicio de la indemnización y me dijeron en el juzgado que ya no figura en el sistema. Hay algo raro”, afirmó.

Este fallo fue apelado por la Procuraduría General del Estado y ahora está en estudio en el Tribunal de Apelación en lo civil y comercial, integrado por Linneo Ynsfrán, Carmelo Castiglioni y Juan Carlos Paredes.

¿Dónde está la resolución que subroga derechos?

La SD. N° 36 del 1 de marzo pasado, precisa que “por A.I. N° 464 del 4 de agosto e 2021, los señores Jorge Nicanor Galeano Willigs y Gregorio Acosta Talavera han quedado subrogados en los derechos de Joel Holden Filártiga”.

Sin embargo, el AI N° 464 de dicho juzgado es del 2 de junio del 2021 y se dictó en el juicio “Cia. Administradora de Riesgos c/ Mariza Beatriz Marquez s/ acción preparatoria de juicio ejecutivo”. En la fecha indicada -el 4 de agosto del 2021- el juzgado dictó los A.I. N° 684, 685 y 686, así como la SD N° 355 y ninguna de estas resoluciones tiene relación con el caso.

Exenfermera también pide ser heredera

Analy Filártiga Speratti comentó que a la par del juicio por indemnización, actualmente llevan también adelante el juicio correspondiente a la sucesión de su padre Joel Filártiga Ferreira. Dos propiedades y acciones en un banco de plaza, son los principales bienes en discusión.

En este proceso, además de las tres hermanas del matrimonio y dos extramatrimoniales, se presentó como heredera la exenfermera de su padre, Josefina Ramos Villalba, quien pretende reconocer una supuesta relación de pareja con su padre.

Analy expresó su sorpresa por tal situación, pues la relación siempre fue profesional. Destacó que en el 2015 su padre fue a vivir sólo en un departamento en el centro donde estuvo hasta su muerte en el 2019, periodo en el vendió distintos bienes muebles e inmuebles, de los cuales nadie de su familia sabe que pasó del dinero.

Tampoco saben que paradero tienen los vehículos que tenía su padre, entre ellos un automóvil Mercedes Benz, entre otros.

Asimismo, reveló que tras el divorcio de sus padres, su madre obtuvo una sentencia favorable para recibir una asistencia alimentaria, a la cual renunció tras ser persuadida por un abogado de que era la única manera de que fuera beneficiada con la indemnización por el asesinato de Joelito.

Posteriormente, le informaron que quedaba fuera.

“Todo esto mató a mi mamá, de chupar tanta hiel, tanta injusticia que pasamos y estar rodeada de cuervos”, dijo, tras indicar que su madre falleció hace dos meses.

(...) Me indigna tanto. Porque nosotros sufrimos la muerte de mi hermano, el apresamiento de mi papá. toda una vida que papá trabajó muchísimo y no puede quedar así (...)”, acotó.

Perfil de los favorecidos con sentencia

La sentencia mediante la cual el juez Guillermo Riveros Florentín dispone el pago de una indemnización de US$ 39 millones por la muerte de Joelito Filártiga durante la dictadura stronista beneficia a dos personas: Gregorio Daniel Acosta Talavera y Jorge Nicanor Galeano Willigs.

El primero es abogado, fue funcionario del Poder Judicial y en la actualidad, impulsa un juicio contra los ministros Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Ramírez Candia y Gladys Bareiro de Módica (posteriormente fallecida), así como también la exsecretaria del Consejo de Superintendencia y actual camarista laboral Geraldine Cases y la exdirectora de Recursos Humanos, Liliana Luraghi y el Estado paraguayo en forma subsidiaria.

La acción, presentada el año pasado bajo patrocinio del abogado Roberto Améndola, exige G. 2 mil millones en reclamo de indemnización por daños y perjuicios.

Es por haber sido sumariado por supuesto planillerismo en el año 2019, en el periodo en que estaba internado en el exterior, como consecuencia de un tumor en la cabeza.

En su presentación, Acosta explica que se desempeñó como funcionario judicial por más de 10 años y que renunció el 20 de enero del 2021.

Esta situación hace que, en la eventualidad de que la discusión sobre la indemnización de Joel Filártiga llegue a la Corte, ni Jimenez ni Ramírez podrán intervenir.

Por otro lado, Jorge Nicanor Galeano Willigs es el propietario de la empresa Lugal Sociedad Anónima, gráfica conocida por ser proveedora de instituciones del Estado, como el Ministerio de Defensa Nacional, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas.