Familia denunció que fue agredida por agentes de PMT y estos alegan defensa propia y prepotencia

La señora Agustina Recalde presentó denuncia formal ayer en la Comisaría 10ª de Campo Grande por el hecho de violencia del cual fue víctima ella y su marido. Su hija de 16 años presenció el hecho y logró grabarlo con su teléfono celular.

En uno de los videos, se observa que primero existe un altercado verbal entre la pareja y los inspectores, mientras que en el otro video, ya hay violencia física. Se ve a uno de los inspectores sobre el marido de la señora Recalde, forcejeando en el suelo. En un momento, la mujer intenta defender a su marido golpeando al inspector y en ese momento el otro inspector la empuja y esta cae de espaldas a la vereda.

De acuerdo al relato de la mujer, en la mañana de ayer, en compañía de su esposo Claudio Da Silva y su hija de 16 años, se dirigían en su automóvil (conducido por su marido) a participar de una corrida organizada por un colegio privado ubicado en la avenida España y Augusto Roa Bastos.

Cuando se estaban circulando por dicha avenida, a la altura de la calle Mayor Rivarola, ven a dos agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) dirigiendo el tránsito, a quienes preguntan cómo llegar al colegio, a lo que, según la denuncia, los agentes respondieron directamente con prepotencia.

“Cuando quisimos estacionar y le preguntamos dónde queda el colegio, uno de los agentes ya nos respondió agresivamente. Ya le dijo a mi marido: ‘Ekañy agui’ (desaparece de acá). Entonces mi marido le reclama por qué nos trata así y el agente continuó gritándonos, después ya le escupió a mi marido, entonces yo me puse nerviosa, y me bajé del auto también grabando con mi celular. Le reclamé, continuó agrediéndome verbalmente y entonces le escupí también, pero ya de la rabia, de la impotencia”, relató Recalde.

“Mi marido es muy calmado, difícilmente él va a reaccionar mal por alguien y de eso se aprovecharon estos tipos. Le pegaron, le echaron en el empedrado, y le continuaron pegando. Mi hija seguía grabando y cuando el otro agente ya se iba hacia mi hija, fue que yo dejé de grabar y me fui hacia ella. Después quise defenderle a mi marido que estaba en el empedrado con el otro agente encima de el pegándole y ahí es cuando el otro me empuja y me caigo en la vereda. Me golpeé la espalda muy fuerte”, comentó.

“En todo momento nos dijeron que estábamos tomados y drogados, que por eso nos iban a llevar a la comisaría. A mi marido le humillaron, le dijeron que es un maricón, que su mujer le tiene que defender, que le iban a matar por inútil. Todo eso frente a mi hija. Siento mucha impotencia. Esta gente siempre está actuando así con prepotencia”, dijo sollozando Agustina.

“Me costó mucho hacer público esto, porque tengo vergüenza porque yo también reaccioné, pero esto no podía quedarse así. Esta gente tiene que aprender a respetar a la ciudadanía. Los superiores tienen que enseñarle el respeto. Muchos de ellos entran por política y no están preparados. Coimean y maltratan, no todos, pero muchos sí. Uno como ciudadano se cansa también”, sostuvo.

El momento de violencia terminó cuando otras personas se acercaron e intervinieron para separar a los agentes de la pareja. Uno de los agentes fue identificado como Rodrigo Rivarola.

La familia realizó la denuncia en la Comisaría 10ª y se hizo una inspección médica en el Hospital de Barrio Obrero, que será presentada ante la Fiscalía, según anunciaron.

“Los inspectores se defendieron” de los ataques

Christ Jacobs, director de la PMT, indicó que se dieron una serie de irregularidades que “fueron subiendo de tono” y que, lo que se ve en el video, ya es resultado de la agresión que los inspectores recibieron por parte de la pareja.

“El inspector afectado, de apellido Portillo, hizo la denuncia en la Comisaría 6ª. Él, junto a su compañero, estaban haciendo su trabajo. De acuerdo a la denuncia, el conductor no quiso obedecer al desvío de tráfico que se hizo por la corrida y a raíz de esa desobediencia se dio el altercado con la pareja”, alegó.

“Primero se bajó del auto la señora, hubo cruce de palabras, ellos no querían estacionar donde se les indicó. Estacionaron en contramano. Cuando se acercan los inspectores para darle las indicaciones, desciende del vehículo la señora, y ahí empieza la violencia verbal. Luego ya hubo golpes y es ahí cuando el inspector le echa en el asfalto al conductor”, relató.

En cuanto al momento en el que uno de los inspectores empuja a la mujer y esta cae de espaldas en la vereda, Jacobs dijo: “Ella le dio una trompada a su compañero, él se defendió”.

El director dijo que van a solicitar imágenes de circuito cerrado de la zona para tener “la película completa” y que de acuerdo a lo que disponga la Fiscalía, será el tenor del sumario de los inspectores.

Señaló que ambos están cumpliendo con sus labores normalmente.