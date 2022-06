Diputados, otra vez sin quorum y siguen dilatando temas antilavado

Siendo las 9:03, más de media hora posterior a la convocatoria oficial, en la Cámara de Diputados se logró la presencia de apenas 30 diputados, por lo que se levantó la sesión. Tras ello, se convocó a los líderes de bancada a la oficina de presidencia para confeccionar un nuevo orden del día y una nueva convocatoria, en este caso a extraordinaria.

Lea más: Alliana retrasa conformación de la comisión sobre lavado de dinero debido a la indefinición de diputados colorados

El tema principal que resta ver si se vuelve a incluir en esta nueva convocatoria es el proyecto que plantea incluir como sujetos obligados de emitir reporte de operaciones sospechosas (ROS) a la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad). Al respecto, Alliana dijo que acompañarían el rechazo, argumentando “los informes de Seprelad y otras instituciones que piden el rechazo”.

Lea más: Diputados oficialistas definirán si tabacaleras y clubes serán controlados por Seprelad

Otro tema que la oposición intentará avanzar posiblemente es la integración de la Comisión Bicameral Especial contra el Lavado de Dinero, cuya conformación se sigue dilatando en Cámara Baja. Al respecto, Alliana intentó exculparse de la dilación, afirmando que son las otras bancadas, y no la de Honor Colorado, las que no designaron aún su representante.

“Lo que me cuenta el secretario (Julio Velázquez) es que Basilio Núñez (ANR, cartista) es el único que llamó y dijo que él va a ser el representante de Honor Colorado para esa comisión bicameral, los demás partidos no remitieron los nombres de los representantes, entonces no se puede conformar”, dijo y agregó que no puede “obligar” a sus colegas.

“Todavía no llegó la nota, uno puede designar en forma verbal pero tiene que llegar la nota”, dijo al ser consultado sobre la designación del representante liberal, diputado Jorge Ávalos Mariño. La diputada Jazmín Narváez, líder de la bancada colorada oficialista, afirmó que su representante designado es el diputado Hugo Ramírez (ANR, oficialista).

“Hay cartistas dentro de la oposición”

Diputados opositores reconocieron que este tipo de estrategias para evitar tratar temas sensibles para el cartismo también tiene la “complicidad” de supuestos opositores.

“Esto no es solo el cartismo, hay también gente de la oposición que hay que empezar a filtrar”, afirmó la diputada Kattya González (PEN), que luego incluso fue más directa al afirmar que “hay cartistas dentro de la oposición”.

En la misma línea, el diputado Celso Kennedy (PLRA) explicó que así como hay correligionarios de los que no se pueden fiar, también hay una recurrente estrategia del presidente de la Cámara, Pedro Alliana.

“Por esta circunstancia es que muchos grupos políticos quieren extorsionar el buen funcionamiento de las instituciones del Estado. Quieren la mesa directiva para corromper el sistema de funcionamiento normal e imponer condiciones en el tratamiento de cientos de situaciones, proyectos de leyes, intervenciones y otras cuestiones”, dijo Kennedy.