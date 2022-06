Quinieleros reclaman aumento de porcentaje de ganancia y línea de crédito

Trabajadores de la quiniela nacional se congregaron este martes frente a la oficina de la Conajzar para reclamar una serie de exigencias, la principal de ellas que se les aumente el porcentaje de ganancia nuevamente al 25%, como estaba establecido antes de la pandemia. Lamentan que debido a la crisis les redujeron el margen de ganancia a 20% y desde entonces no lo volvieron a restablecer.

Como segundo punto, reclaman que les liberen la línea de crédito en las máquinas para que puedan trabajar sin límites, como anteriormente lo hacían. Esto debido a que ahora les establecen un tope de crédito, y el saldo se les acaba muy rápido, pues deben cargar billetaje electrónico, saldo de telefonías y también hacer la quiniela.

Solo quiniela beneficia recaudación

Esto –comentaron los trabajadores– les perjudica mucho, pues a la empresa TDP no le representa mayor beneficio que carguen el boleto electrónico o el saldo, sino que lo que le interesa es que se recaude para la quiniela. “La excusa que nos ponen es que la máquina es de la quiniela, y si ellos no recaudan tiene un costo muy elevado el mantenimiento de las máquinas”, refirió Óscar Zeballos, uno de los trabajadores que concurrieron a manifestarse.

Por otro lado, exigieron volver a tener agencias para que tengan locales físicos donde acudir para recargar su línea de crédito. Actualmente, deben hacerlo en bancos, pero estos no siempre les quedan cerca, y menos aún los fines de semana, cuando no están abiertos y no tienen cómo renovar su saldo para seguir trabajando.

Falta de agencias resta credibilidad

La falta de agencia, dijeron, les hace perder credibilidad con los apostadores, pues cuando ganan premios considerables, les preguntan dónde pueden ir a retirar su dinero, y no se animan a entregarles su boleta para que les retiren lo ganado.

Este martes, los trabajadores de la quiniela conversaron con la presidenta de la Conajzar, María Galván del Puerto, pero no obtuvieron mayores respuestas.

La funcionaria se limitó a responderles que todo se basa en lo que establezca el contrato entre la Conajzar y TDP, y que es esto lo que se debe cumplir.

No les dan el 25% de ganancia

Los trabajadores lamentaron que en este último pliego de bases y condiciones no se hizo figurar el 25% de ganancia para los quinieleros, cifra que sí figuraba en anteriores contratos.

Lamentan no tener información sobre la ubicación de las agencias, pues estas supuestamente existen, pero ellos no pueden acceder a las mismas.

Otra problemática tiene que ver con los números que salen sorteados en las apuestas, que últimamente se repiten mucho.

Sobre esto, Óscar Zeballos resaltó que los apostadores ya no están interesados en jugar pues no confían en la legalidad del juego.

Presidenta no se compromete a soluciones

La presidenta de la Conajzar solamente les prometió actuar con respecto a la transparencia en los sorteos, solicitando que estos vuelvan a ser radiales y televisivos. Pero con respecto a los porcentajes les dijo que es un tema contractual con la empresa.

La señora Alicia Gutiérrez también reclamó que se desvincula a los trabajadores de la quiniela cuando no recaudan.

Al único acuerdo que llegaron con la presidenta es a volver a comunicarse el viernes con la asesora jurídica, para ver si ya tuvieron un retorno de la empresa.

Mientras, los trabajadores de apuestas dijeron que se sienten abandonados y decepcionados por no tener una respuesta clara ni respaldo de la Conajzar.