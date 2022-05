Quinieleros denuncian trampas en sorteos y desvinculaciones irregulares

Alicia Gutiérrez, del Sindicato Nacional de Trabajadores Vendedores de Quiniela, de Bingos, Juegos de Azar y Afines del Paraguay (Sintraquiba), Saturnino Silva y Juan Vicente Fernández, quinieleros, denunciaron trampas y desvinculaciones irregulares por parte de la empresa Technologies Development of Paraguay SA (TDP) del expresidente Juan Carlos Wasmosy y cuyo hijo es directivo, Álvaro Wasmosy Carrasco.

Gutiérrez afirmó que recibió denuncias de colegasfuero n desvinculados de la firma por no rendir una recaudación mínima diaria de G. 200.000, y en represalia se les bloquea o despoja de la máquina que se utiliza para levantar apuestas. Esta situación afecta a trabajadores de Asunción y alrededores, principalmente.

“Es la primera vez en la historia que los compañeros se quedan sin trabajo por no cumplir con una recaudación mínima”, recalcó. Recordó que el vínculo laboral con la empresa es de comisionista, sin un porcentaje fijo de la recaudación a su favor, que fue reducido en pandemia y aún no fue regularizado.

Silva reconoció que hay una caída de la recaudación. Argumentó que se debe a la desconfianza de los apostadores, quienes se percatan de la repetición de las cifras ganadoras en los sorteos. “La gente ya no apuesta porque ven que los números ganadores son repetidos y nos reclaman. Nosotros perdemos clientes”, lamentó.

Fernández apuntó que se limita las apuestas de cifras clave, como lo fue el 52, que significa madre e hija. “Por el día de la madre, el 52 es el que más se juega y ahora, se limitó, sólo se permitió un apostador pueda jugar ese número por puesto de quiniela. Así perdemos montón de clientes que querían jugar ese número en esa fecha conmemorativa”, dijo. De esta manera, la firma paga a menos ganadores, afirmó.

Por otra parte, los quinieleros coincidieron en observar que en las últimas semanas al menos 20 cifras ganadoras son repetidas. Esto da la sensación de que esos números son elegidos, y que no es al azar . “El sorteo no es emitido por televisión ni radio, tampoco hay público. En las redes sociales se transmite, pero hay días que los vídeos son repetidos, ni hay garantía que no sea editado”, dijo.

Sin respuesta

Se contactó con Gloria Rodríguez, gerente de TDP. La misma dijo que un representante de la empresa daría el retorno y no fue así. Se volvió a insistir que la entrevista es referentes a desvinculaciones de quinieleros y las supuestas trampas, pero no respondió.

También se intentó conocer lo que realiza al respecto la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), cuya presidente interina es María Galván del Puerto, pero no respondió los pedidos de entrevista. Tampoco fija una fecha para la audiencia solicitada hace un mes.

Directivo de TDP con medidas

Álvaro Wasmosy Carrasco, directivo de la empresa TDP SA, se encuentra con medidas alternativas a prisión, procesado por el hecho punible de declaración falsa para ser adjudicado con este negocio de explotación de la quiniela, que mueve US$ 127 millones al año.

La fiscala María Estefanía González, quien sostiene que al momento de la licitación para la explotación del citado juego, la firma se encontraba en mora en el pago de tasas que tenía a su cargo cobrar la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) y que para “salvar” este requisito presentó un certificado de cumplimiento tributario expedido por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

