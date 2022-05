Quiniela: firma explotadora atribuye al azar repetición de cifras ganadoras

La empresa Technologies Development of Paraguay SA (TDP), del expresidente Juan Carlos Wasmosy, de la que su hijo, Álvaro Wasmosy Carrasco, es directivo, emitió un comunicado en el cual responde la denuncia de quinieleros de que la firma comete trampas en los sorteos y que, además, deja sin trabajo a aquellos que recaudan una monto inferior a G. 200.000.

La compañía desconoce la legalidad del gremio que acompaña a los trabajadores denunciantes, Sindicato Nacional de Trabajadores Vendedores de Quiniela, de Bingos, Juegos de Azar y Afines del Paraguay (Sintraquiba) y asegura que el juego clandestino es el que atenta contra el fisco.

TDP indica que los dirigentes del gremio no tienen vínculo con la firma y recalca que es la única concesionaria para la venta de la quiniela en el país, adjudicada por Licitación Pública Nacional (LPN) de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar). “El quinielero que no está contratado por alguna agencia de TDP no vende quiniela legal, sino que es clandestina o mau. Está actividad está castigada hasta con cinco años de prisión por la Ley N° 4716/12″, afirma.

Además recuerda que en un operativo fiscal que se llevó a cabo el 10 de enero del 2022 fue arrestado Eladio Gómez por comercialización de quiniela ilegal, quien es hermano de Felipe Gómez, secretario general de Sintraquiba. Seguidamente, asegura que “se entiende cómo viene la mano. Realmente es decepcionante que estos personeros encuentren espacios en ciertos de medios de prensa y en ciertos sectores políticos”.

Los quinieleros lamentaron que pierden clientes debido a la repetición de los números ganadores, situación que se refleja en la caída de la recaudación. En un resumen de las cifras ganadoras del 1 de abril al 20 de mayo se aprecia que al menos 20 son iguales.

Al respecto, TDP asegura que “todos los sorteos de la quiniela son públicos, verificados por un escribano público y personal de Conajzar”. Agrega que “hablar de trampas en un juego transparente, auditado permanentemente y sujeto a los más estrictos controles técnicos, constituye una ficción, evidentemente maquinada para procurar la migración de jugadores hacia la competencia desleal. Los números son extraídos de tómbola y responden únicamente al azar”, agrega.

Los juegos son transmitidos en la fan page de la quiniela, vídeo que según los quinieleros, podría ser editado, ya que ni siquiera hay público que aprecie en persona y en vivo los sorteos.

Destacan proceso judicial

Sintraquiba respondió a la empresa, vía comunicado, recalcando que Álvaro Wamosy e integrantes de Conajzar se encuentran procesados por anomalías en la adjudicación de la quiniela. Wasmosy es sospechoso de cometer el hecho punible de declaración falsa para ser adjudicado con este negocio, que mueve US$ 127 millones al año.

Sobre los hermanos Gómez, indica que cada quien trabaja de manera independiente y resalta que no está a favor de la quiniela “mau”, sino que busca el bienestar de los compañeros. “La relación entre TDP y los quinieleros es de contrato leonino y en ninguna de sus cláusulas fija el mínimo de recaudación”, sostiene.

Conajzar “brilla” por su ausencia

La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), cuya presidenta interina es María Galván del Puerto, sigue sin sentar postura ante las irregularidades denunciadas por quinieleros, que son 3.500 en todo el país. Hace dos meses, los trabajadores lamentaron que son obligados a abonar con su dinero el valor de la “raspadita”, pero no hubo respuesta alguna de su parte.