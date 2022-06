Berilo: Tribunal rechaza recurso planteado por defensa de “Cucho”

Este jueves, un Tribunal de Apelaciones rechazó un recurso presentado por la defensa de Reinaldo “Cucho” Cabaña en un intento de impedir la fijación de una fecha para una audiencia preliminar dentro de la causa “Berilo”.

Esa audiencia preliminar estaba programada para el pasado martes, pero fue suspendida por la jueza Alicia Pedrozo luego de que el abogado Filemón Meza, representante legal de Cucho, solicitara la suspensión de la misma argumentando que hasta ahora no se resolvió el recurso que promovió solicitando que se declare la extinción de la acción penal de la causa Berilo y el sobreseimiento definitivo de Cabaña.

La defensa de Cabaña y los demás procesados en la causa, entre los que se cuenta al exdiputado Ulises Quintana, del Partido Colorado, argumenta que la acusación hecha por el fiscal Marco Alcaraz fue presentada en tiempo pero no en forma, ya que el fiscal supuestamente no estaba habilitado para formular o presentar acusación porque su confirmación en la causa no está firme.

Sin embargo, el rechazo del Tribunal de Apelaciones a ese recurso posibilita a la jueza Pedrozo fijar una nueva fecha para la audiencia preliminar en la que se decidirá si la causa es elevada a juicio oral y público.

Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, alias Cucho, fue acusado de tráfico internacional y comercialización de drogas, lavado de dinero y asociación criminal, todos en calidad de autor, mientras que el diputado colorado Ulises Quintana fue acusado por lavado de dinero y asociación criminal de la ley de drogas.