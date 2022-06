Chicana de Cucho suspende preliminar y Ulises insiste en persecución política

La jueza de Garantías Alicia Pedrozo suspendió el inicio de la audiencia preliminar para los acusados en la causa “Berilo”, que estaba previsto para ayer, debido a que la Cámara de Apelaciones no resolvió aún varios recursos planteados por las defensas de los acusados, entre quienes se encuentra el supuesto narcotraficante Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña Santacruz y el diputado colorado Ulises Quintana.

El abogado Filemón Meza, representante legal de Cucho, fue uno de los que solicitó la suspensión de la audiencia argumentando que hasta ahora no se resolvió el recurso que promovió solicitando que se declare la extinción de la acción penal de la causa Berilo y, en consecuencia, se disponga el sobreseimiento definitivo de Cabaña Santacruz del presente proceso penal y su inmediata libertad.

El profesional alegó que la acusación presentada por el fiscal adjunto Marco Alcaraz carece de valor jurídico, ya que, según indicó el agente del Ministerio Público estaba impedido de formular y presentar acusación en la causa, teniendo en cuenta que el 11 de mayo pasado fue recusado por el procesado Hugo Martín Ríos, sindicato por los investigadores como el socio de Cucho.

“La acusación fue presentada en tiempo, pero no en forma. El fiscal adjunto Marco Alcaraz no estaba habilitado para formular o presentar acusación, pues su confirmación para seguir entendiendo en la presente causa no ha quedado firme por la cual la presentación realizada carece de validez jurídica”, argumentó Meza.

Fiscalía General debió presentar acusación, según la defensa de Cucho

El letrado resaltó que el artículo 139 del Código Penal dice que es el fiscal general quien debe presentar acusación y que el requerimiento conclusivo que se presentó en el caso Berilo fue por parte del fiscal adjunto Marco Alcaraz. “Ahí hay un pequeño inconveniente porque él no es el fiscal general ¿O estoy equivocado?”, expresó el representante legal de Cucho.

Hasta tanto no se resuelva esta chicana y otros recursos presentados por distintas defensas, la jueza de Garantías Alicia Pedrozo no podrá fijar nueva fecha para la audiencia preliminar, en la que debe resolver si eleva a juicio oral y pública la causa, como pide el Ministerio Público.

Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, alias Cucho, fue acusado en el caso por los hechos punibles de tráfico internacional y comercialización de drogas, lavado de dinero y asociación criminal, todos en calidad de autor, mientras que el diputado colorado Ulises Quintana fue acusado por lavado de dinero y asociación criminal de la ley de drogas.

Diputado insiste que es víctima de “persecución política”

El diputado colorado Ulises Quintana criticó la labor fiscal porque hasta la fecha no le facilitaron los códigos para acceder a los archivos que contienen las interceptaciones de llamadas telefónicas entre todos los acusados en la causa Berilo, entre ellas las conversaciones que tuvo con Cucho.

“Hace cuatro años que estoy pasando este calvario por un Ministerio Público irresponsable, negligente y hasta delincuente de Lorena Ledesma, Ysaac Ferreira y todos los fiscales que están en la unidad especializada”, resaltó el parlamentario por el Partido Colorado. Añadió que lo que corresponde es la extinción de la acción penal porque las pruebas de la acusación no fueron presentadas en forma.

Quintana dijo ser el más interesado en que se realice la audiencia preliminar para demostrar su inocencia, según argumentó. Sin embargo, expresó que la diligencia no se puede llevar a cabo “debido a las chicanas planteadas por la propia fiscalía”.

Recordó el caso del exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas(Senad) Arnaldo Giuzzio, destituido luego de conocerse que prestó una camioneta del presunto narcotraficante Marcos Vinicius Espíndola e indicó que en ese caso ni siquiera se abrió una investigación fiscal contra el exsecretario de Estado.

“Están utilizando el Ministerio Público como garrote porque soy político y Giuzzio es de la oposición y yo soy colorado. ¿Dónde está la objetividad de la fiscalía? Yo soy un perseguido político de una alianza de cierto sector del oficialismo con la oposición que hace cualquier cosa para dilatar un proceso”, puntualizó el diputado cartista.