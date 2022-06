Faltan médicos, enfermeras y hasta colchón en el Hospital de Gral. Díaz

Luego de que el señor Sebastián Salazar fuera mordido por una serpiente y trasladado al Centro de Salud de Gral. Díaz, en donde no había ni un médico de guardia, se desató la polémica.

La concejala municipal Marisa Cabral (ANR) confirmó que actualmente en el Centro de Salud de la ciudad no hay suficiente personal de blanco, tanto doctores como enfermeras.

Dijo que el Dr Alberto Domínguez atiende en consultorio los días lunes y miércoles de 7:00 a 16:00, mientras que la Dra. Hilda Portillo (directora) atiende los días martes y jueves de 6:00 a 18:00.

Explicó que los días viernes sábados y domingos no hay médicos de guardia y que el Dr. Alberto Domínguez, por gentileza, atiende a los pacientes internados ya que el mismo reside en la ciudad.

“El doctor Domínguez es una excelente persona y de gran corazón. Él le atiende a los pacientes sin que esté de turno. Va a visitar a los internados los fines de semana por su propia voluntad”, señaló.

La edil municipal comentó que esta vuelta se enteró de muchas cosas de lo que pasa en el hospital porque su marido estaba internado por un cuadro de neumonía y se encontró con un hospital lleno de pacientes, hasta que tuvo que actuar ella de limpiadora.

“El hospital está colapsado por la cantidad de pacientes por cuadros respiratorios. Yo ayudé a limpiar hoy”, indicó.

Desmintió la versión del director de la Duodécima Región Sanitaria, Dr. Anibal Espinola, que la Dra. Hilda Portillo hace guardia los viernes. “Yo quiero saber qué es lo que está tapando el Dr. Espinola porque la Dra. Portillo no atiende los viernes”, señaló.

Agregó que ese día de la tragedia de don Sebastián Salazar, por la mordedura de serpiente, la ambulancia fue utilizada por la propia Dra. Hilda Portillo para trasladarse hasta la Duodécima Región Sanitaria.

“Ellos dicen que alzaron pacientes de Loma Guazú, pero eso no sabemos. Sí puedo confirmar que la doctora fue con la ambulancia hasta la Duodécima Región Sanitaria, pero yo como concejala también participe de la reunión con ellos ese día”, indicó

En otro momento, la concejal municipal Marisa Cabral dijo que pudo constatar que una sola enfermera atiende a la cantidad de pacientes desde las 6:00 de la mañana hasta que llegó el relevo que continuó de la misma manera atendiendo a los pacientes, acotó.

Enfermeras no tienen dónde descansar

La concejal municipal dijo que las enfermeras no tienen ni siquiera una colchoneta para descansar. ”Las enfermeras no tienen ni un colchón para descansar, y ahora me enteré que el Consejo de Salud tiene plata para que se compre lo que falta, pero la directora del Hospital, la Dra. Portillo, decidió reparar una camioneta en desuso. Esto no da más, es un caos”, mencionó la edil.

Paciente mordido se ha recuperado

El paciente Sebastián Salazar, que fue mordido por una serpiente, salió de alta del Hospital “Ángela Iglesia de Llano” de Corrientes hasta donde fue trasladado por su esposa, doña Lucy Negrete. Doña Lucy confirmó que su marido ya salió de alta y que está recuperándose muy bien, pero permanecerán en la Argentina hasta el próximo lunes, refirió.