MEC: no se acató protocolo ante presunto abuso en colegio de Ñemby

El supuesto abuso en un colegio de Ñemby ya cuenta con un informe que declara que no hubo comunicación a la Policía del hecho. Según la denuncia, los alumnos estaban en el polideportivo durante las clases de educación física, cuando la adolescente de 14 años fue a buscar su botella de agua al aula y allí fue presuntamente interceptada por su compañero de 15 años, quien abusó de ella sexualmente.

Al respecto, la directora de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Sonia Escauriza, afirmó que la denuncia tenía que hacerse dentro de las 48 horas, tal como establece la ley.

“Tuvimos conocimiento a través de la prensa de un hecho que aconteció en una institución educativa. Me informan del gabinete, yo me comunico con una supervisora de la zona, que va hasta la institución y me envía un informe a la tarde”, manifestó Escauriza.

“En el momento en que recibo ese informe me comunico con la gente de Asesoría, hago el desglose del expediente porque nosotros tenemos que trabajar con la víctima y con el victimario”, explicó.

Responsabilidad de la directora

De la responsabilidad de la directora o el personal docente ya se encarga Asesoría Jurídica, según detalló. Apuntó además que “la fiscal expresó que no se comunicó el hecho como debía, y eso se constató en el informe”.

Si bien es cierto -la directora- acompañó la comunicación a la Codeni, no a la Fiscalía o la Defensoría. “Por eso la responsabilidad de enviar a la Asesoría Jurídica para el sumario a la directora”, remarcó la representante del MEC.

Adolescente denunció abuso por parte de su compañero

“El hecho ocurrió la semana pasada, pero fue el lunes que la víctima se comunicó con la directora, ahí tropezamos con el problema del no cumplimiento del protocolo”, insistió.

“Si bien es cierto (la directora) le llamó a los tutores en este caso, pero no comunicó a la Policía ni a la Defensoría, ni a la Fiscalía que es el órgano jurisdiccional competente en estos hechos”, amplió.

¿Qué dice la ley?

La autoridad del MEC tomó en cuenta que “la Ley 6202 dice dentro de las 48 horas, no en las 48 horas, es lo que hay que entender”, agregó.

“Cuando yo docente tomo conocimiento de un hecho de esa naturaleza tengo que comunicar a los padres, a la Codeni, a la Defensoría, a la Fiscalía o a la Policía Nacional para que tome la jurisdicción correspondiente”, especificó.

En este caso, siempre según Escauriza, fue la abuela la que contactó con la fiscal y fueron a la comisaría para ver si había una denuncia hecha por la directora, cosa que no se encontró.

Cambian de turno a la presunta víctima

La primera medida que tomó la directora del colegio fue el traslado de turno de la víctima para que no este más en contacto, dijo Escauriza. “Esa situación nos preocupa porque es la revictimización de la víctima. ¿Por qué a ella le trasladan de turno, si con ella tenemos que trabajar primeramente”, se preguntó.

El presunto abuso sucedió dentro de la institución según el informe. “Nosotros estamos abocados desde la Dirección de Niñez a la ayuda psicopedagógica con la víctima, y cuando sepamos el nombre, del victimario. La ley hay que cumplirla y el ministerio publico va a desglosar la responsabilidad de esta directora”, finalizó.