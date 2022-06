Liberación de ladrón: fiscala alega consentimiento de la víctima y “disposiciones legales”

Ayer, la joven que fue víctima de un hurto a bordo de la Línea 23 informó que José Antonio González, quien le sacó su teléfono y fue aprehendido rápidamente por la Policía, resultó rápidamente beneficiado con una salida procesal. La mujer aseguró que tiene miedo, puesto que el hombre le amenazó y hasta le adelantó que iba a ser liberado en menos de un día.

Al respecto, la fiscala del caso, Karen Chaparro, alegó que hubo consentimiento de la víctima y las disposiciones legales permiten la salida procesal que fue tomada. “Porque no cuenta con antecedentes, el objeto sustraído se recuperó y va a hacer un trabajo comunitario a favor del Estado”, alegó.

Lea más: Se cumple la promesa de ladrón: fiscala lo liberó en solo un día

Agregó además que el acusado no tiene antecedentes y, según la denuncia, no hubo uso de fuerza ni amenaza contra la integridad física de la víctima y en estos casos la expectativa de pena es de 6 meses a 5 años.

“El aparato estatal de un juicio equivale a más de 20 millones por día, siendo que se podría dar la salida de suspensión condicional. Ella dijo que él ya le pidió disculpas, no estuvo en peligro su vida porque no se usó ningún objeto para atentar contra ella. Y ella firmó el acta”, enfatizó en contacto con ABC.

Sobre el temor expresado por la joven, la fiscala dijo que no puede hablar al respecto y que no comprende el cambio de actitud. “En el momento ella estuvo conforme, no estuvo en desacuerdo... No sé cómo explicar (...) Escapa a lo que yo pueda hacer o decir el cambio de actitud de esta ciudadana. En la audiencia preliminar, el Juzgado puede llamarle a ella, ahí puede objetar, y si no considera que está ajustado a la norma, puede variar y continúa la investigación”, respondió.

Lea más: Video: Policía reacciona rápido y logra detener a un descuidista en Capiatá

El detenido se burló

El miércoles pasado, una mujer filmó el momento en que un supuesto descuidista identificado como José Antonio González, de 43 años, le habría robado su teléfono en el interior de una unidad de la Línea 23 del transporte público. El hurto se registró sobre la ruta Transchaco y General Garay, ciudad de Mariano Roque Alonso.

Las imágenes se viralizaron porque la joven, cuya identidad se resguarda, había contado que el supuesto autor le había dicho que no había problema con que le denuncie por el robo, ya que saldría libre en solo unas horas. Además, se rió de ella. Esto se confirmó y hoy se encuentra libre.

El hombre fue beneficiado con la salida procesal y su única pena es ir cada 15 días a limpiar una comisaría, por un año. Según la fiscala, tampoco puede portar armas ni estar bajo los efectos del alcohol en las calles.