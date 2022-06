Asesinan a policía en Capitán Bado

El agente fiscal Leonardo Cáceres informó que pasadas las 9:00 de este sábado el suboficial de la Policía Nacional, Luis Alcibiades Peralta, de 36 años, fue atacado a tiros frente a la sede del Departamento de Identificaciones de Capitán Bado, donde se encontraba prestando servicios.

Lea más: Capitán Bado: Detienen a supuesto sicario

Indicó que aún no pueden dar detalles sobre al atentado, puesto que el procedimiento está en curso y todavía no tienen indicios sobre el origen del crimen.

El suboficial asesinado prestaba servicios hace apenas ocho meses en esta dependencia de la Policía Nacional y era oriundo de la ciudad de Yby Yaú.

Aunque aún no se ha indicado nada concreto, se habla de que la víctima había solicitado su traslado, aparentemente por algunas amenazas. No obstante, las autoridades de Investigaciones no han querido confirmar ese dato debido a que es muy reciente, indicó el periodista de ABC, Gilberto Ruiz Diaz.