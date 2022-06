Avión retenido: “Esto es una máscara para generar otro tipo de actividades”, dice diputado argentino

De acuerdo a lo mencionado por el diputado argentino Gerardo Milman, el avión retenido el lunes pasado por el gobierno argentino por considerarlo “sospechoso” debido a que sus tripulantes aparecen venezolanos e iraníes que estarían vinculados con organizaciones terroristas, no se dedica al comercio de cigarrillo ni de autopartes. “Es una máscara”, afirmó.

“Este avión estuvo en mayo en ciudad del este en Paraguay con parte de la misma tripulación que aterrizo en Argentina con algunos iraníes más, entre ellos, alguien de apellido Vahidi, que es el mismo apellido del ministro del interior de Irán, Ahmad Vahidi, que en la Argentina está acusado de ser participe necesario del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que causó 83 muertes en el atentado terrorista más importante de la Argentina y que está acusado y perseguido hoy por la justicia argentina, con captura internacional Interpol, y llamativamente este mismo apellido aparece en la carta reporte que se labró en Ciudad del Este, en Paraguay”, manifestó el diputado.

Ante la consulta acerca de cuál es su opinión sobre cuáles son los motivos de los vuelos, Milman, señaló: “Vuelos comerciales no son. No creo que estén necesitando vender cigarrillos en Paraguay o traer autopartes a la Argentina. Acá lo que hay es otra motivación. Además, claramente, 18 a 19 pasajeros en un avión de carga, triplica lo habitual la capacidad de tripulantes. Porque los aviones cargo como este Boeing 747 con matrícula YV3531 están preparados para traer carga no para traer pasajeros, entonces, a medida que ponen más pasajeros, tienen menos espacio para la carga y además, tantos tripulantes encarecen los costos del avión, lo cual lo hacen hasta quebrantante para la empresa de transporte. Es obvio, que ese no era el objeto por lo cual visitó nuestros países este avión”.

“Es una situación compleja para toda la región. Esta gente no vino ni a vender cigarrillo ni autopartes. Esto es una máscara para generar otro tipo de actividades. Nuestros países tienen recursos que el régimen iraní le vendría muy bien para desarrollar su régimen nuclear, pueden estar vinculados a la cuestión de alimentos, pueden estar vinculados a distintas situaciones que al régimen iraní le puede interesar. Hay una serie de hipótesis que podríamos encontrar, están en el campo de las hipótesis, para eso está la justicia”, dijo.

Este Boeing 747 estuvo en Paraguay entre el 13 y el 16 de mayo en el aeropuerto Guaraní, Alto Paraná, con un destino siguiente a Aruba con un cargamento de cigarrillos de Tabesa. Al respecto, el ministro del interior, Federico González, explicó que este avión intentó volver a territorio nacional en dos ocasiones, pero incluso el permiso de sobrevuelo fue rechazado, siendo la misma medida que tomó Uruguay y por ello la aeronave tuvo como destino Argentina, siendo retenida en el aeropuerto de Ezeiza.