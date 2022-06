Dilatan juicio para presuntos miembros del PCC acusados del mortal asalto en Independencia

A casi cuatro años del mortal asalto a la Cooperativa Carlos Pfannl de Independencia, Guairá, en donde asesinaron a tiros al gerente Wilfrido Metzinger (50) y se robaron un total de G. 514.524.700, continúa sin iniciarse el juicio oral y público en contra de seis hombres de nacionalidad brasileña, presuntos miembros del Primer Comando Capital (PCC), que fueron acusados de perpetrar el crimen. En varias ocasiones, los abogados renunciaron al ejercicio de la defensa o los acusados desistieron de sus trabajos con el fin de suspender la audiencia.

Entre los seis acusados está Minelli Anderson Cantanhede Da Silva, quien sería una de las tres personas que realizó los disparos de arma de fuego que acabaron con la vida del gerente de la Cooperativa, Wilfrido Metzinger, los otros dos autores Vinicius López y Juan Miguel Aguiar, ya fueron condenados a 28 años de cárcel en un juicio anterior por homicidio doloso.

Las otras cinco personas que serán juzgados próximamente son Derlis Armando Méndez Núñez, Wallacy Silva Soares, Wilson Xavier e Bonfin dos Santos, Jeferson Felipe Alves de Oliveira y Paulo Enrique Francisco, este último junto con Minelli Anderson, resolvieron cambiar de abogado antes de que se inicie el juicio oral y público con el argumento de que “no llegaron a un acuerdo monetario, entre el abogado y el cliente”, por lo que solicitó un defensor público.

Lea más: Encarcelan a presuntos implicados en mortal golpe a cooperativa Pfannl

El Tribunal de Sentencia conformado por los jueces Miguel Cardozo (presidente), Claudia Mosqueira y Marcela Mallorquín, designó a dos defensores públicos, Mauro Fernández y Walberto Ortiz, respectivamente, para que lleven adelante la defensa de los acusados, sin embargo, nuevamente Minelli rechazó a uno de los abogados alegando desconfianza en su trabajo por haber participado de una fiesta con la víctima fatal Metzinger y expusieron un material audiovisual donde se observa al letrado compartiendo con la víctima. Por esta razón, nuevamente no se dio inicio al juicio oral y público, no obstante, el tribunal emplazó a los acusados a contratar un abogado particular en el transcurso de esta tarde.

De los seis acusados, sólo Minelli Anderson Cantanhede Da Silva está acusado por Homicidio Doloso, los otro cinco están procesados por asociación criminal, robo agravado y toma de rehenes. El agente fiscal de la causa es el abogado Martín Escalada.

En dos juicios orales anteriores el Ministerio Público logró la condena de Vinicius López y Juan Miguel Aguiar a 28 años de cárcel tras ser hallados culpables del asesinato del gerente Wilfrido Metzinger, que la cumplen en distintas penitenciarías. Mientras que otras cuatro personas, supuestos autores intelectuales, quedaron absueltos por falta de pruebas.

Lea más: Mujer cuenta cómo les tomaron de rehenes a ella, su esposo y su hija

Antecedentes

El mortal asalto a la Cooperativa Carlos Pfannl de Independencia ocurrió la noche del 15 y madrugada del 16 de agosto del 2018, cuando un grupo armado tipo comando integrado por 12 personas tomaron de rehén al gerente de la entidad Wilfrido Metzinger y a su secretaria de sus propias casas para trasladarlos hasta la entidad y alzarse con más de G. 500 millones, productos de la recaudación de la semana, en ese entonces. Ínterin en que iban a escapar con el botín se toparon con policías y patrulleras y se inició el fuego cruzado, ocasión en que mataron al gerente de varios balazos en la cabeza y otras partes del cuerpo.