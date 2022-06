“La Concertación no respeta la autonomía de los paraguayos”, dice apoderado de la ANR

El apoderado de la ANR, Wildo Almirón, confirmó hoy que en el Partido Colorado no están de acuerdo en que la Concertación use el Padrón Nacional para las elecciones del próximo 18 de diciembre. Dijo que solo deben usar los padrones de los movimientos y partidos políticos que integran la Concertación.

“No queremos (la utilización del Padrón Nacional) porque no pueden usar, porque el Padrón Nacional es la lista de todos los ciudadanos paraguayos inscriptos y habilitados para votar en las elecciones nacionales. En Paraguay, nuestro sistema político establece que no hay obligación de pertenecer a una nucleación política. En el Padrón Nacional están todos: los que están afiliados en partidos políticos y los que no lo están”, manifestó Almirón.

“El Partido Colorado tiene su padrón de afiliados y van a usar nuestro padrón, con lo cual pueden. Las mesas de la Concertación hacen figurar que una persona votó en ambos casos. Ese tipo de situaciones son las que hacen que, por un lado, el Partido Colorado se oponga, y por el otro lado, la ley. La Concertación es la unión de varios partidos y movimientos políticos y los padrones de la Concertación solamente pueden ser los padrones de esos partidos que integran la Concertación. Ahora, por qué quieren hacerlo así hay que preguntarle a ellos. Creo que ellos lo que quieren es ganar publicidad mediática con esta discusión y con eso instalar esta agrupación política nueva que tienen, que es la Concertación”, alegó.

Ante la acotación acerca de que podría incomodar la posibilidad de que los colorados que están disconformes puedan votar en la Concertación pero que ya no podrán en la interna del Partido Colorado, por lo que el 18 de diciembre se podría dar un impacto político con respecto a participación, demoledor para el Partido Colorado, el apoderado de la ANR, sostuvo:

“Lo que importa es lo que va a pasar el 30 de abril, con respecto a quiénes votan por la Concertación y quiénes por el Partido Colorado. Nosotros tenemos bien definidos los ciudadanos colorados afiliados al Partido que están habilitados para votar y nuestra dirigencia de todos los movimientos políticos que integran el Partido Colorado que van a competir en la interna del Partido Colorado se van a encargar de conquistar a aquellos colorados (610.000) extendidos por toda la República. No va a haber tiempo de identificar a los colorados que votaron o no el 18 de diciembre para causar tal impacto. Creo que es más un grito de guerra que la exposición de la realidad”, afirmó.

“La Concertación no respeta la autonomía de los paraguayos, porque, ¿quién le preguntó a Juan Pérez si quiere figurar en el padrón de la Concertación? Si a mí no me preguntaron si quiero pertenecer al padrón de esa nucleación política, ¿por qué me tienen que incluir?”, cuestionó.

“No puede utilizar en la nómina de sus afiliados a personas que no solicitaron su inclusión. Pero ellos van a insistir y nosotros vamos a evaluar”, adelantó.

Ayer firmaron el documento para la Concertación Nacional: Soledad Núñez, con su movimiento independiente; Guillermo Ferreiro, por el PRF; Efraín Alegre, por el Partido Liberal; Fernando Camacho, del Partido Encuentro Nacional; Sebastián Villarejo, de Patria Querida; Hermes Chamorro, de Cruzada Nacional; Patrick Kemper, de Hagamos; Víctor Sánchez, del Partido de la A; Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista; Pedro Almada, del Partido Frente Amplio; Miguelángel Montaner, del Partido Demócrata Cristiano; Carlos Ortellado, del Partido Paraguay Teko Pyahu; Eusebio Verón, de Apytere Paraguay, y Carlos Valenzuela, de Patriotas Independientes.