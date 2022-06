“Nenecho” propone enrejado de Plaza de Armas como solución ante ocupación

La Plaza de Armas, situada frente al Congreso Nacional, es usualmente el punto de encuentro de grupos de manifestantes. Algunos, incluso, ocupan estos espacios durante varios días de protestas.

El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, refirió que la intención de la Comuna es recuperar la posesión legal de dicha plaza, que actualmente pertenece por ley a la Secretaría Nacional de Cultura (SNC).

Indicó, asimismo, que una vez recuperada la Plaza de Armas, la intención de la Comuna es enrejar este espacio público a fin de evitar que se instalen nuevamente los grupos de manifestantes.

“La idea nuestra, porque no queda de otra, es ver el enrejado de dicha plaza. Sí que solucionó el inconveniente de la Plaza Uruguaya, que era un lugar clave para realizar los campamentos”, agregó.

Policía no tiene respaldo político

Nenecho también indicó que resulta clave “ponernos de acuerdo con las instituciones que creen que ese es un lugar para manifestarse”. Fue consultado sobre cuáles son estas instituciones y citó al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y la Policía Nacional.

“El Indi y la Policía ni bien los manifestantes llegan y, automáticamente en vez de resguardar -y como ellos manifiestan que no quieren tener ningún inconveniente-, permiten (la instalación en plazas)”, sostuvo.

En ese sentido, el jefe comunal manifestó que la Policía no interviene ante la instalación en estos espacios debido a que no cuenta con un respaldo político. “Ellos no tienen el respaldo cuando quieren actuar y son los que terminan siendo perjudicados (...) Al final son ellos los perjudicados cuando quieren llevar y prefieren evitar ese inconveniente y no actúan”, declaró.

Rodríguez, igualmente, refirió que la Plaza de Armas es un espacio público que puede ser utilizado para las manifestaciones, pero “para instalarse, no”.

Más indígenas llegan a las plazas

Un grupo de indígenas llegó a Asunción en estos días y se instaló en la Plaza de Armas, una de las ubicadas frente al Congreso. Los manifestantes llegaron para exigir una solución a la problemática de tierras.

Se espera que durante esta semana a los grupos de indígenas ya instalados en la Plaza de Armas se sumen otras comunidades provenientes del interior.