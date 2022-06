Docentes piden al MEC pago de unos G. 12.000 millones por escalafón

Docentes de la Otep A (Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay - Auténtica) llaman a un mitin para el viernes, 17 de junio, frente al Panteón Nacional de los Héroes, a partir de las 09:00. De allí prevén marchar hasta el MEC. Reclaman lo que consideran como “la deuda histórica del Estado Paraguayo” en concepto de escalafón docente, según Gabriel Espínola, representante del sindicato de educadores.

Ese día prevén reunirse con el titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Nicolás Zárate, para solicitar una ampliación presupuestaria que permita cubrir los G. 12.199.080.848 que no se paga a 20.614 docentes, inscriptos en los periodos 2017-2018. Actualmente, 60.472 profesores están habilitados para cobrar escalafón docente y 56.460 son los que cobran, acorde señaló Espínola.

“Tenemos, si se quiere, doble y triple perjuicio económico. Primero, el docente no percibe lo que corresponde por nivel profesional y por antigüedad, existiendo una injusticia (...) El déficit que se arrastra es de US$ 75 millones ¿Existe esa plata? nosotros creemos que sí existe, porque si (el Estado) recauda lo que tiene que recaudar, puede sostener esto”, afirmó el dirigente.

Espínola explicó que si el Estado no paga este concepto, se debilita la caja fiscal. “Nosotros tenemos contribución a la caja fiscal por salario y por escalafón. Al no percibir escalafón, no aportamos a la caja (...) lo que significa que en un futuro mediato, el docente, no va a poder ser considerado su escalafón como parte de su jubilación”.

El dirigente sindical dijo que existe un “menosprecio y desconocimiento de la profesión docente” por parte de los gobiernos de turno, debido a que no reconoce la capacitación y preparación de los trabajadores en aula. Indicó que el Estado solo destina un 3,5 % de su Producto Interno Bruto (PIB) a la educación, mientras que la Unesco recomienda que el mínimo sea de un 7 %.