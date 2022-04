Gremios docentes reclaman verdadera transformación educativa

En el preludio del 30 de abril, y ante una nueva recordación por el Día del Maestro, miembros de la OTEP Auténtica llegaron hasta el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para presentar reclamos, exigencias y su posicionamiento político ante la realidad educativa nacional.

Una de las primeras peticiones, según Gabriel Espínola, dirigente de la Otep A, es la inversión del 7 % del Producto Interno Bruto (PIB) en educación para que el Estado asuma responsablemente una política que garantice este derecho humano fundamental con calidad y gratuidad.

El dirigente gremial manifestó que, en segundo lugar, es necesaria la participación de todos los sectores para un proceso de verdadera transformación, “no las que nos delineem los técnicos del Banco Mundial o los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI), sino las que surja de nosotros como país”, refirió.

Salario básico profesional, una deuda pendiente

Desde el sindicato docente manifestaron que el Estado paraguayo debe cumplir con el salario básico profesional, aún pendiente con el ajuste de este año y en el presupuesto del 2023. “El reclamo es de una deuda histórica con unos 45 mil trabajadores de la educación que hoy están siendo perjudicados al no cumplirse el escalafón docente correspondiente”, explicó Espínola.

Agregó que dicha deuda orilla U$S 86 millones que, por lo menos, debería pagarse de manera gradual.

Con relación al proyecto de transformación educativa, el dirigente expresó que no es otra cosa que el cumplimiento formal de un delineamiento planificado que ya tenía sus plazos y ejecuciones.

Docentes exigen participación real

“Lo que requerimos es una participación real, no meramente de fachada; no mera formalidad, no mero cumplimiento”, agregó Espínola.

Con relación a los consejos educativos departamentales que, según autoridades del MEC, reúnen a todos los miembros de la comunidad de educativa, el dirigente de la OTEP A dijo que no funcionan. “Contados con los dedos, a lo mejor el de Alto Paraná y de Itapúa por ahí funcionan”, sentenció.

También lamentó la falta de desarrollo pleno de las Jornadas Escolares Extendidas (JEE) que en su fundamento son positivas, pero no son garantizadas por las gobernaciones y municipios en lo básico, que es el almuerzo escolar.

OTEP-SN llama a manifestación hoy, a las 19.00

Otra organización de trabajadores de la educación, la OTEP-SN, llama a una manifestación para hoy, a las 19:00, frente el MEC. Según su comunicado, realizarán una protesta en contra de los atropellos, las necesidades, las situaciones precarias y el abandono total en las zonas rurales, situaciones que afectan a los docentes.

Está previsto que los miembros del sindicato enciendan velas y antorchas por “la lucha, la resistencia, la conquista y la organización en defensa de los derechos de los trabajadores”.

Mañana, sábado 30 de abril, a las 07:00, se realizará un acto de entrega floral en memoria de los docentes caídos en la pandemia. Será frente al Panteón de los Héroes. Allí también Otep-A prevé un acto para mañana.