Maris Llorens: “La concejalía no es nadie para auditar a Maris”

La directora del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción, Maris Llorens, en entrevista con ABC se defendió férreamente y alegó que cuenta con toda la documentación que respalda las donaciones hechas por su persona. Fue luego de que la Junta Municipal criticara la falta de transparencia ante supuestas donaciones por un total de G. 17.000 millones en los últimos años por parte de ella al Botánico.

”La concejalía no es nadie para auditar lo que hace Maris Llorens (...) quien sea el concejal que esté de turno, que pone en duda e insinúa cosas graves, mejor que antes pidan explicaciones a quienes asignan presupuesto”, alegó, molesta, la directora. “A esta señora ni la conozco”, comentó, en referencia a la concejala Jazmín Galeano, quien fue la más crítica hacia la situación.

Llorens ingresó en el 2013 como directora del Jardín Botánico y no ha dejado de realizar donaciones, aseguró, pero aseveró que las instituciones que deben controlar sus finanzas son la Seprelad y la Contraloría General de la República (CGR). Agregó que tras esta serie de hostigamientos, ella misma solicitó a la Contraloría que audite su administración.

La directora recordó que el Botánico tiene 300 hectáreas y cerca de 1.000 animales y que en toda la pandemia no les faltó comida, agua ni medicación, pese a no haber recibido fondos por parte de la Comuna. “Lo hice de corazón, no pido que me devuelvan nada, pero sí que me respeten”, reclamó.