Diputado cartista: “No me importa que ese producto (cigarrillo) salga de contrabando”

Los diputados cartistas -con ayuda de aliados del oficialismo y liberales- ayer, miércoles, lograron archivar por un año el proyecto de ley que pretendía incluir a clubes deportivos y tabacaleras como sujetos obligados de control ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).

En comunicación con ABC Cardinal, el diputado Walter Harms (ANR, HC) -si bien no estuvo presente en la sesión de ayer- habló esta mañana sobre la decisión que se tomó en la Cámara Baja. Justificó el rechazo al proyecto de mayor control sobre tabacaleras, señalando que, con dicha iniciativa, algunos sectores buscan “aniquilar” al sector industrial que produce los cigarrillos.

Refirió, asimismo, que impulsaron desde el cartismo el rechazo a dicho proyecto porque -según indicó- el objetivo del mismo es solamente atacar al líder de su movimiento, Horacio Cartes, quien es propietario de Tabacalera del Este SA (Tabesa). “Acá se busca joder a Cartes nomás y no vamos a prestarnos a ese juego”, añadió.

Cliente de Cartes está vinculado al contrabando

El polémico avión iraní que fue retenido en Argentina por supuestos vínculos con el terrorismo estuvo en nuestro país entre el pasado 13 y 16 de mayo. El motivo del arribo de la aeronave era comercial, según los documentos de ingreso, ya que supuestamente se alzó con un cargamento de cigarrillos producidos por Tabesa para trasladarlos hasta Aruba, que sería el destino final.

De acuerdo a la factura de la operación comercial, la empresa compradora de dicho cargamento es Tabacos USA, que es propiedad del Grupo Cartes, y la firma consignataria -que sería el cliente final- es Tabacal Free Zona UV de Aruba, cuya propietaria es vinculada por el Gobierno colombiano al narcotráfico, contrabando y lavado de dinero.

Al respecto, Harms señaló que una empresa paraguaya -en este caso Tabesa- no puede conocer de dónde proviene el dinero de su cliente. “A mí lo que me importa es lo que se produce y se vende en Paraguay. Yo no sé el origen del dinero de todos los que compran las no sé cuántas cajetillas de Tabesa”, subrayó.

“No me importa que salga de contrabando”

En ese contexto, el diputado cartista fue consultado si no estaba preocupado por el contrabando de cigarrillo nacional hacia el exterior, considerando las numerosas incautaciones de cajetillas principalmente en Brasil, a lo que remarcó que “a mí me preocupa lo que pase en Paraguay y no en el Brasil”.

De acuerdo a datos de especialistas, más del 97% de los cigarrillos producidos en nuestro país terminan ingresando al Brasil de forma ilegal; es decir, mediante el contrabando.

Fue nuevamente consultado si no era de su interés como legislador que cigarrillos de producción nacional vayan a parar al Brasil a través del contrabando. En este caso, respondió que “no me importa que ese producto (cigarrillo) salga de contrabando”.

Posteriormente, aclaró dicha premisa, señalando que “no me importa siempre (contrabando) y cuando esa empresa cumpla con las leyes laborales, tributarias e impositivas del Paraguay”.

Importante incautación

Desde la Armada Paraguaya este jueves se informó que incautaron durante la madrugada un millón y medio de cajetillas de cigarrillos “de varias marcas”, presumiblemente para contrabando, a orillas del río Paraná.