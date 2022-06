“Hay un antes y un después luego de lo del colegio de Lambaré”, afirman

El personal administrativos así como los docentes y padres de los niños en edad escolar “van entendiendo un poco más” la responsabilidad que implica denunciar los hechos de acoso sexual, abuso y otras agresiones de las que son víctimas los menores de edad, según afirmó la representante de la cartera educativa.

El caso registrado en el colegio de Lambaré, donde surgieron dos denuncias sobre supuestos abusos sexuales por parte de alumnos de grados mayores a pequeños de grados inferiores, sentó un precedente que alertó a otros padres y docentes, quienes ahora están más conscientes e informados de cómo se pueden dar los casos. “Hay un antes y un después luego de lo del colegio de Lambaré”, señaló.

Según dijo, todas las denuncias que llegan al MEC sirven para generar estadísticas y con ello saber en qué y dónde trabajar, dónde los niños son más vulnerados, a qué edades y otros. Así también, comentó que al cierre de mayo, llegaron a las 35 denuncias acoso en instituciones educativas.

En ese sentido, refirió que existe un gran avance en el entendimiento de las diferencias entre abuso sexual, acoso sexual. “No confundir también cuando hay un acoso escolar por bullying con un abuso o acoso sexual”, indicó.

Aún no saben nombre de los agresores del colegio de Lambaré

En otro punto, Escauriza dijo que hasta el momento el MEC no fue informado sobre las identidades de los presuntos agresores del colegio de Lambaré. Reiteró que la decisión está en manos del juzgado, que aún no remitió dicha información debido a que la Fiscalía no proporcionó un reporte completo.

Insistió en la importancia de conocer quiénes fueron los supuestos agresores para poder darle la contención psicológica que necesitarán, atendiendo que se trata de otros menores de edad, y el acompañamiento respectivo debido al caso.

Sobre esto, mencionó que como medida correctiva no basta con cambiar a los chicos de institución si no que se debe analizar más a fondo la situación para determinar los detonantes de dichas conductas. “Si no abordamos a fondo el porqué actúa así, porqué el comportamiento es así, estamos en las mismas”, manifestó.

Seguridad en las escuelas

Otra mención hecha por Escauriza fue con relación a las amenazas de masacres, atentados y otros en los colegios. Sobre este tema, indicó que toda denuncia debe ser tomada en cuenta y que están trabajando junto a la Policía Nacional sobre el plan de seguridad en las escuelas como medida preventiva.

“Estoy teniendo un caso por día con el tema de las amenazas en instituciones, mejor pecar de exagerada que de omisión”, contó.

