Asegurado denunció en redes falta de antigripal en IPS Luque

“Tan mierda puede ser @IPSParaguay para que en esta época no haya antigripal en IPS Luque”, posteó en su cuenta de Twitter el asegurado. Además afirmó que esperó más de dos horas en el aérea de urgencias para ser atendido al igual que otros pacientes.

Al respecto, la directora del IPS Luque, la doctora Mirta Cañete, defendió su administración y dijo que no es culpa de la clínica periférica la falta de medicamentos en la farmacia interna.

“No somos solamente nosotros, no es solamente IPS Luque lo que no tiene, el IPS luego no tiene el antigripal. Ayer entró y hoy nosotros estamos retirando del parque sanitario. Si no tenemos no es porque no queremos traer, es porque no hay en parque sanitario porque la licitación no salió”, expresó la directora Cañete.

Compra directa evitaría desabastecimiento

La galena agregó que el desabastecimiento de las farmacias de las clínicas es a causa del sistema actual de adquisición (compra por licitaciones) de medicamentos.

“Justamente eso es lo que nos dijo el presidente a nosotros. Entran a licitación no se por cuánto mil millones en medicamentos, todo lo que se necesita. Tardan las licitaciones, todo se tiene que verificar. Cuando se tiene que proveer esos medicamentos, resulta que ya no existe la cantidad suficiente que el IPS necesita. Entonces nos hacen esperar otra vez hasta que ellos vuelvan a completar y es otro proceso otra vez. El problema es toda la burocracia que se tiene que hacer, eso es lo que dice el presidente. Si el IPS comprara directamente no haríamos todo el circuito y se evitaría el desabastecimiento. Cada año se proyecta la cantidad de medicamentos que se necesita en base a la cantidad de asegurados, de pacientes que van al hospital”, dijo la doctora Cañete.