Exigen construcción de asfaltado en Dr. Botrell

Con carteles y pasacalles, una importante cantidad de personas se congregaron en la cabecera del puente que conecta las ciudades de Dr. Bottrell y Natalicio Talavera, ambos del distrito de Guairá, para exigir al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) la construcción de unos 29,5 kilómetros de pavimentación asfáltica en el tramo que unirá a cuatro municipios, además de los dos ya mencionados, también conectará con Mauricio José Troche y Coronel Oviedo (Caaguazú).

“Somos el único distrito del Guairá que no cuenta con pavimentación asfáltica. El distrito es pequeño en sí, pero cada vez tenemos más habitantes. Solo tenemos caminos de tierra, muchas veces en días de lluvia no se puede salir porque el camino es intransitable, se dificulta mucho”, expresó la pobladora Liz Evangelina Gallardo.

Por su parte, el intendente de Bottrell, Martín Cristaldo (30A), explicó que el proyecto en su diseño final ya está en poder de la secretaria técnica de planificación del Ministerio para la codificación y posterior llamado a licitación pública, pero que hasta la fecha no hay fuente de financiación.

“En el Ministerio lo que dicen es que falta recursos, entendemos eso, pero nosotros ya no podemos vivir así. El sueño de todos bottrense es contar con esta capa asfáltica, es la punta que va a traer el desarrollo a nuestra ciudad. Esto va a beneficiar muchísimo a la ciudadanía de Bottrell. Actualmente los pequeños productores y agricultores no pueden sacar sus productos por falta de caminos, en días de lluvia es mucho peor”, indicó Cristaldo.

“El mal estado de los caminos dificulta mucho a los pequeños productores de la zona para que puedan salir o la gente venga a comprar, nosotros tenemos nuestra asociación de feriantes acá, pero no prospera porque la gente no entra, no quieren arriesgar sus vehículos y eso perjudica a los vendedores”, lamentó el jefe comunal.

La localidad de Dr. Bottrell es el distrito más pequeño del departamento del Guairá con poco más de 3.200 habitantes con una extensión territorial de aproximadamente 75 kilómetros cuadrados, ubicada geográficamente en medio de los distritos de Coronel Oviedo, Natalicio Talavera, Mbocayaty y Mauricio J. Troche, con acceso únicamente por caminos terraplenados. La población se dedica exclusivamente a la agricultura y un poco de ganadería, además de pequeños comercios.

Falta de financiación

La pavimentación asfáltica exigida por la población de Dr. Bottrell ya estaba proyectada para su ejecución, pero en el 2020 por la pandemia del covid-19 todos los fondos fueron redireccionados para las inversiones en el sector salud. Actualmente, el Ministerio de Obras Públicas no cuenta con recursos de la Fuente 10 de ingresos propios para concretar la obra.

El Gobierno Nacional en el 2020 había firmado un contrato de préstamo de unos US$ 100.000.000 con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para el financiamiento de diferentes obras viales y el pago de deudas por dichas obras que ya fueron ejecutadas. El dinero sobrante de este crédito es lo que se destinaría para estas obras complementarias, según explicó el diputado por Guairá, Ever Noguera (ANR, oficialista), quien acompañó la movilización.

“El total del crédito que firmó el Gobierno es de 100 millones de dólares, de eso se debe pagar varias obras que ya están en construcción, varias terminadas y unos 30 millones de dólares serían destinadas para obras nuevas. En esos 30 millones estamos peleando que se incluyan los tres tramos más el de Óga Lata de Borja y Mbuyapey”, explicó Noguera.

Asimismo, indicó que el crédito solicitado por el Gobierno aún no fue aprobado por la Cámara de Senadores, “creo que una vez instalada la nueva mesa directiva se va a tocar ese proyecto, acuerdo que debe aprobar el parlamento para el crédito, primero empieza en el Senado y aún no están tocando el tema, imagino que porque están esperando la instalación de la nueva mesa directiva para entrar a marchar la nueva mayoría que se construyó ahí”, sostuvo el legislador.