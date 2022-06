Alfombra de flores para celebrar solemnidad de Corpus Cristi en la Catedral de San Lorenzo

De acuerdo a la tradición Católica, la Solemnidad de Corpus Cristi se celebra los jueves, después de la Santísima Trinidad, pero en Paraguay la Conferencia Episcopal del Paraguaya trasladó al día domingo para que sea mucho más solemne, según comentó Diana Duré, subcoordinadora de la Catedral de San Lorenzo.

“Al hacer las alfombras de flores y follajes naturales se representa al Jesús vivo. Al Jesús Eucaristía, que está presente en medio de nosotros”, dijo Duré durante su labor como coordinadora del trabajo.

Recordó, que en el día del Corpus Cristi se pide por aquellas personas que cometen faltas en contra de la eucaristía, por ejemplo cuando profanan el sagrario, cuando entran a robar, o cuando llevan la hostia para hacer magia negra o para hacer análisis.

“Entonces este día es para todas aquellas personas que no creen, que no aman, que no conocen lo que significa el cuerpo de Cristo presente en cada misa”, mencionó Duré.

Se armó 14 piezas

La alfombra de la Catedral de San Lorenzo fue elaborada con 14 piezas o imágenes, que fue dividida en 14 grupos, entre ellos movimientos y grupos religiosos. La alfombra tiene 37 metros de largo y 155 metros de ancho.

“Entre los que puedo mencionar se encuentra, el Espíritu Santo con sus siete fuegos; el símbolo de la barca; los sagrados corazones, porque en el mes de junio se recuerda al Sagrado corazón de Jesús y María; también está el Trigo y la Vid; la representación del símbolo Mariano de Luis de Monford; la Biblia con el rosario; el primer símbolo Cristiano, que es la cruz y los dos peces; las azucenas que representan la castidad con el color blanco; la parrilla con la palma; y por último la Virgen de Caacupé”, mencionó Diana.

En total son 14 ilustraciones. En la realización de la alfombra trabajaron más de 60 personas. “Teníamos estipulado que en unas tres horas de trabajo estaríamos terminando. Los espacios fueron diseñados para simplificar los trabajos. Esto representa un arduo trabajo y también la unión de todos los grupos”, comentó la mujer.

Para la elaboración de la alfombra se utilizó hojas de mirto, flores de crisantemos, los follajes verdes, las hipsofilas, como también velas, y algunas semillas, y materiales específicas propios de estos tipos de trabajo.

La misa central

La primera misa que se oficiará será a las 07:00 de hoy. Para esta primera Eucaristía se mantendrá el cordón de los bancos a modo de proteger el trabajo realizado.

La Misa Central será oficiada por monseñor Joaquín Robledo a las 09:00, momento en el que se utilizará la alfombra para celebrar el Corpus Cristi. Se realizará una procesión por la calle para luego ingresar dentro del templo con el Santísimo.

Habrá una última misa a las 18:00 para las personas que no pudieron acudir a las primeras dos celebraciones.